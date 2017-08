Ilo requiere 1,5 millones de t de carga al año para modernizar el puerto

El puerto de Ilo quiere dejar de ser una utopía. El embarcadero, ubicado al sur del Perú, condiciona la modernización de sus instalaciones a la garantía de carga boliviana, algo que por el momento es casi nulo. El muelle necesita de al menos 1,5 millones de toneladas al año para ser competitivo con los puertos del norte chileno. Actualmente existe el convenio de movimiento de 60.000 toneladas anuales, algo muy bajo para el ámbito portuario. El Gobierno coquetea con los empresarios, pero el sector todavía no ve a Ilo como alternativa.

Un buque asiático está varado en el muelle del puerto, administrado por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) de Perú. El barco gigante está listo para llevar cobre desmenuzado. Más allá, otra embarcación espera su turno para ingresar al muelle. Dejará suministros para la exploración minera.

El puerto de Enapu está totalmente operable. A la semana atracan y zarpan cuatro buques. Pero la idea es modernizarlo con una inversión de $us 320 millones; sin embargo, para ejecutar esa operación el embarcadero requiere de 1,5 toneladas anuales de la carga boliviana, insisten las autoridades portuarias del vecino país.

Jorge Guembes es el jefe de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en Ilo. Es directo y sin rodeos; dice que si hay carga boliviana garantizada se procederá a la modernización del muelle.

“Esta terminal debe competir; esto es comercio, es negocio, esto no es un tema político. Si la carga boliviana está garantizada se puede modernizar el puerto, pero no puedes invertir para que luego no haya carga. Cualquier desarrollo portuario depende de la carga; eso está claro”, remarca Guembes.

La oficina de Enapu está ubicada en un barrio al norte de Ilo. Su gran ventanal obliga a una vista excepcional. Los dos principales muelles de la ciudad están al frente y ambos tienen buques y maquinaria portuaria operando. Uno de ellos es de Southern Copper, una multinacional que explota cobre en Perú y que tiene una refinería en Ilo. El otro embarcadero es de Enapu y se utiliza para exportar e importar minerales, granos y líquidos.

Guembes es optimista, pero ve lejano que el puerto de Enapu sea competitivo con los del norte chileno. Asegura que los empresarios bolivianos confían más en Arica e Iquique y que será difícil, “casi imposible”, que esa carga boliviana sea trasladada a Ilo. “Hay un Tratado de 1904 que concede privilegios a los empresarios bolivianos; entonces, es difícil competir con los puertos chilenos”, admitió.

Esa percepción es refutada por David Sánchez, gerente de la Administración de Servicios Portuarios–Bolivia (ASP-B). El funcionario explicó que se dio un paso vital para utilizar el puerto de Enapu al firmar el convenio con la portuaria peruana. El acuerdo garantiza 60.000 toneladas de carga boliviana para exportar.

Intento de migrar a Perú

Sánchez recalcó que el acuerdo tiene el propósito de generar alternativas al sector de importadores y exportadores para movilizar carga desde y hasta puertos en el Pacífico. Además, señaló que la visión es que la carga boliviana pueda migrar de los puertos chilenos hacia los embarcaderos del sur peruano.

Y en ese trajín está el puerto de Enapu, que por ahora está operando con algunas limitaciones. Para que sea competitivo se requiere alargar el muelle en 100 metros mar adentro. También es vital la construcción del muelle de abrigo (rompeolas); así como dos zonas para atracadero.

Asimismo, es necesario ampliar los almacenes y optimizar todo el sistema de carga y descarga con la incorporación de grúas especiales.

Para eso se necesita $us 320 millones, que por ahora no aparecen, ya que el Gobierno peruano decidió paralizar la licitación para que se modernice el puerto.

El gerente de Enapu en Ilo, Ricardo Moreno, ve con optimismo el futuro del muelle. Igual quiere que Bolivia garantice la carga, algo que por ahora es muy poco. “Ilo es un puerto geoestratégico y Bolivia debe aprovecharlo. Tenemos las mismas condiciones que Arica y podemos modernizarlo”, remarcó.

El puerto administrado por Enapu está edificado sobre un área de 81.445 metros cuadrados e inició actividades en 1970. Después de 40 años no se ha consolidado en la franja del océano Pacífico como alternativa para el comercio internacional. Bolivia y también Brasil lo miran como una opción para exportar e importar sus mercaderías. La terminal está en plena ciudad, tiene poco movimiento y se nota que sus almacenes y su muelle son antiguos. En dos días, un par de buques caló en el puerto.

Mirada empresarial

La mirada empresarial es clave en este tema. El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Guillermo Pou Mont, es cauto para hablar de Ilo. Tiene una posición contraria a las autoridades peruanas. Cree que primero se debe modernizar el puerto para que haya carga boliviana. Además, pide más movimiento de buques.

“Lo más importante para un puerto es la frecuencia de barcos que va a tener ese puerto, de nada sirve tener un puerto nuevo, grande, cerca si no hay barcos que lleguen para recoger y dejar tu mercadería”, insistió Pou Mont.

El 80% de la importación boliviana se mueve por puertos chilenos, mientras que el 61% de las exportaciones salen por la misma ruta. El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, considera que es “prácticamente imposible pensar que en el futuro se pueda trasladar todo el comercio de exportación e importación bolivianos de los puertos chilenos a los puertos peruanos”.

El experto, a la vez, aplaude que se haya firmado un acuerdo para utilizar el puerto de Enapu y ve como un paso salir por Perú.

El puerto de Ilo cuenta con un muelle multipropósito para naves de alto bordo, con una capacidad de hasta 35.000 DWT, 38.360 metros cuadrados de áreas de almacenamiento sin techo, 8.540 metros cuadrados de zona techada y un almacén techado de 1.634 m2.

Al pasar por el puerto se nota que los pilotes que soportan el muelle están carcomidos. No se ven grúas apropiadas para soportar volúmenes de carga de barcos portacontenedores tipo pospanamax, es decir, de más de 65.000 toneladas. Hay funcionarios que operan en el lugar que trabajan hasta en la madrugada. Por ejemplo, el miércoles llegó un buque a la 1:00 y de inmediato se iniciaron las operaciones para la descarga de contenedores.

Mario Mantilla es congresista peruano y representa a la región de Moquegua, de la que forma parte Ilo. El legislador señaló que la modernización del puerto de Enapu es vital para que Bolivia pueda acceder al muelle y quiere que se declare como prioridad nacional la inversión en Ilo.

“Queremos que se declare de interés nacional la modificación del Plan de Desarrollo Portuario para Ilo, para de esta forma buscar la modernización de la terminal de Enapu y, además, abrir las puertas a los inversionistas privados para que puedan ampliar la capacidad operativa del puerto”, remarca Mantilla.

Ilo invita a Bolivia



Ilo está a 496 kilómetros de La Paz. En la ciudad se ven varias cisternas con placa boliviana y esperan su turno para cargar combustibles que llegan desde Venezuela y Colombia. Por lo general, se importa diésel.



El alcalde de Ilo, William Dávila, invitó a los empresarios bolivianos a que utilicen el puerto de Enapu y proyecta un desarrollo de la ciudad a raíz de las negociaciones portuarias.



“Bolivia tiene las puertas abiertas en Ilo, todo boliviano es bienvenido. Se firmó un acuerdo para la carga boliviana y ese es un paso inicial, aunque sabemos que aún es poco, pero sabemos que se mejorará la carga”, detalla Dávila.



Uno de los impulsores del proyecto Ilo es el expresidente Jaime Paz Zamora. Él firmó el convenio con su ex colega peruano Alberto Fujimori, que establece beneficios en Ilo. Evo Morales y Alán García lo mejoraron, aunque no hay frutos.



Paz Zamora ve esencial salir por Ilo, lo que obligaría a Chile a cambiar de actitud al mirar partir la carga boliviana a puertos peruanos. “Hay que mirar a Ilo como un polo de desarrollo. Uniendo Puerto Busch y el puerto de Ilo, Bolivia daría un giro en su estrategia portuaria. Pero eso se hace con voluntad política”, remarcó.



El Gobierno quiere convencer a los empresarios privados de los beneficios de Ilo. El puerto de Enapu tendrá que conformarse, por el momento, con 60.000 toneladas de carga boliviana, que sobre todo es estatal. Ilo quiere al menos 1,5 millones de toneladas al año, lo que significaría que la mitad del movimiento en Arica pase al puerto peruano.

Esperan resultados positivos para hacer realidad el proyecto bioceánico

Hablar del proyecto bioceánico en Ilo es hablar de una estrategia indispensable. Todos los sectores apoyan la edificación de un tren que conecte los puertos de Santos (en Brasil) con Ilo (al sur de Perú). El tema será debatido por ambos presidentes.

El jefe de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en Ilo, Jorge Guembes, pide prioridad al debate del proyecto bioceánico, aunque asegura que existirán complicaciones para su ejecución. “¿Quién se hará cargo del movimiento de carga entre Brasil y Bolivia? ¿Quién se hará responsable de la carga en Bolivia y luego en Perú? Son preguntas que se deben responder”, considera.

El 1 de septiembre, en Lima, se realizará el tercer gabinete binacional entre Bolivia y Perú. Este tema será parte del debate, aunque ya existe la predisposición peruana para que el tren bioceánico pase por suelo boliviano.

Por ahora se negocia con Brasil para que acepte ingresar al proyecto. El presidente Evo Morales y su colega brasileño, Michel Temer, se reunirán este año para abordar este asunto y dar luz verde a la iniciativa, que puede ser financiada por capitales alemanes.

En caso de ejecutar este proyecto, el puerto de Ilo deberá ser modernizado para aceptar carga boliviana y brasileña. Las autoridades de Ilo piden que este asunto sea resuelto para lograr desarrollo en la región.