En 91 días, cambió la tormenta interna por una guerra en el exterior

Se han cumplido tres meses de la gestión de Donald Trump y se ha visto que es más que una máquina de generar titulares de prensa. Su discurso autorreferencial, su temperamento fácilmente irrascible y un innegable histrionismo mediático hacen que algunos analistas, como Eduardo Gamarra, digan que está

gobernando como el maestro de ceremonias de El Aprendiz,

el programa de televisión que protagonizaba.

Desafió todos los protocolos. Su hija ejerce como primera dama de EEUU; gobierna por igual desde la Casa Blanca como desde su complejo Mar-a-Lago, ataca o elogia a través de Twitter, entre otras conductas que sus antecesores jamás hubieran considerado.

El discurso y las medidas migratorias, la investigación a su entorno sobre el espionaje ruso durante las elecciones y las decisiones belicistas tomadas parecen ser los sellos más marcados de estos primeros meses en el poder.

Cuando está a punto de cumplir 100 días de gestión, Gamarra ha visto que le encanta gobernar desubicando a los rivales con las jugadas que hace. Pero no todas le salen bien. En realidad, según este analista, solo ha tenido una victoria importante: el nombramiento del juez Neil Gorsuch.

Es la economía, presidente

En cambio, el gerente del Instituto de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, considera que la reducción de impuestos a la clase media que prometió durante su campaña es una medida inteligente. “Bajar impuestos significa dinamizar el consumo y aumentar las posibilidades de inversión. Es una apuesta importante e inteligente que ojalá podamos ver en Bolivia. Es una apuesta por el mercado interno a favor de la producción nacional y el comercio”, considera. El problema es que se trata de una medida que aún tiene que aplicar, y con el ala conservadora en contra, las cosas pueden resultar complicadas para el millonario. ¿Y cómo fue que estos conservadores se pusieron en contra del mandatario?



Empezó con la firma para derogar el Obamacare, ni bien fue posesionado. Cuando presentó su proyecto para sustituir el sistema de salud de Obama, un grupo de 30 legisladores de la Cámara Baja, conocido como Freedom Caucus, insistió en quitar la obligatoriedad de la asistencia en maternidad o urgencias, lo que espanta a los republicanos moderados y bloquea la iniciativa del presidente. Pese a las negociaciones, no se logró el número de votos necesario para que la reforma avance. Fue el primer gran revés legislativo de Trump, que además vio erosionado su liderazgo en el partido republicano. Como siempre, a golpes de Twitter, protestó y profetizó: “El Freedom Caucus hará daño a toda la agenda republicana si no se unen al equipo, y rápido”. El experto colombiano en política internacional y editor de Politizen, Jairo Darío Velásquez, considera que el Obamacare es una política con resultados mixtos, y acabarla no es tan fácil como prometerlo. “Hay enfermos que se han visto muy beneficiados con esta medida”. El freno a la reforma del Obamacare “muestra a un presidente que quiere actuar de una forma irrealizable en una república actual, porque el poder descansa en representantes que se deben a unos votos”, dice.

Freno al veto

Hubo más contrariedades para el presidente. Los jueces de varios estados bloquearon la prohibición de aceptar a inmigrantes y refugiados de seis países musulmanes. Pese a que luego eliminó a Irak de la lista, jueces de nuevos estados se sumaron al bloqueo del veto de Trump, que según el viceministro e internacionalista Hugo Siles, responde a un esquema policial y militar, lo mismo que el muro que pretende construir en la frontera con México. El politólogo Carlos Toranzo considera que el veto se explica porque Trump tiene una mentalidad provinciana que no admite la pluralidad y el multiculturalismo. “Ha instalado en el mundo una ola antiinmigrantes”, lamenta. El investigador Armando Ortuño afirma que la política migratoria ha mantenido cierta coherencia con su discurso, que anunciaba controles migratorios más duros.



Tratados no

Los primeros decretos de Trump apuntaron a cumplir sus promesas de campaña. Retiró a Estados Unidos del TCCP, el mayor acuerdo económico del planeta, y del Nafta, firmado con Canadá y México. No son las mejores señales para un mundo más integrado, considera Rodríguez, porque este proteccionismo puede resultar contagioso para las potencias económicas y hasta para los países en desarrollo. “Eso sería catastrófico. Si el mundo crece es gracias a la dinámica del intercambio comercial con disminución de aranceles y celebración de acuerdos de libre comercio. Incluso el éxito de Bolivia en sus exportaciones en diez años, tuvo que ver con ese escenario”, afirma el gerente del IBCE.

En cambio, la valoración de Siles es distinta. Para él, los tratados de libre comercio buscaban que las potencias subordinen a los países en vías de desarrollo. Como es difícil competir con economías desarrolladas, Bolivia planteó iniciar un proceso de convergencia para quebrar esas asimetrías.

La respuesta a esos tratados fue la ALBA o Alianza Bolivariana para las Américas, que aglutina a 11 países y territorios. “La ALBA rompió todo esquema posible de funcionamiento de los tratados de libre comercio”, considera Siles. Por eso, manifiesta que hubo sorpresa al ver que los tratados serían interrumpidos por Trump. “Eso no lo habíamos previsto. Aún las alas más conservadoras nunca hicieron estos anuncios. Lo veo en sintonía con lo que planteamos”, comenta. Ortuño dice que pese al discurso inicial, “ya no se habla de eliminar el tratado (con México y Canadá), sino de renegociar. Es un gran matiz. Ya no está la posición inicial, que era un error”.

Primero EEUU

En su afán por crear empleos, dio luz verde a la construcción de dos controvertidos oleoductos resistidos por ambientalistas y pueblos originarios y paralizados por Obama. “Serán 28.000 empleos”, prometió. Dijo que sancionaría a las empresas que se instalaran en otros países para pagar menos salarios y vender productos al mercado estadounidense. Cuando Ford, Toyota y otras empresas anunciaron que invertirían en plantas en EEUU, Trump se felicitó en un tuit atribuyéndose parte de la responsabilidad. En realidad, los voceros de esas compañías aclararon que esas decisiones habían sido tomadas con anterioridad a las declaraciones de Trump. Toyota, por ejemplo, empezará a fabricar carros autónomos, por tanto, necesitará de mano de obra calificada que se encuentra más fácilmente en EEUU que en México.

China y Corea del Norte

Su proteccionismo lo llevó a desafiar a China, pero poco después vio que era necesario un acercamiento, porque es el único país que, de alguna manera, influye en la volátil y nuclearizada Corea del Norte. Por ese motivo Rodríguez espera pragmatismo y un viraje en el discurso original de Trump, en el sentido de castigar a las exportaciones de productos chinos para reanimar su industria. “No sería práctico estar enfrentados. China es el principal abastecedor de EEUU y un actor importante a escala global, y eso puede influir en la dinámica del comercio internacional y ocasionar olas que puede repercutir en represalias contra EEUU”, advierte.

Los Duques, Rusia, EEUU

La CIA demostró que Los Duques, un grupo de hackers ligado a altas esferas del Gobierno ruso, buscó atacar a la candidata demócrata Hillary Clinton. El cálculo político: al Kremlin le conviene que Trump esté en el poder, porque admira sus decisiones y ve en el ruso un reflejo de su nacionalismo. A finales de febrero, el FBI admitió que hubo presiones de la Casa Blanca para que esa repartición negara que hubo contactos con Rusia durante la campaña de Trump. Renuncia un asesor que ocultó sus contactos con el Kremlin, y se descubre que el fiscal Jeff Sessions y el embajador ruso se reunieron durante los días más fuertes de la polémica por los ciberataques de Rusia a la campaña. Hasta el yerno de Trump, Jared Kushner, esposo de Ivanka, hija mayor de Trump, será interrogado –además de otras 20 personas- por la Comisión de Inteligencia del Senado en relación a sus nexos con autoridades rusas “ni bien sepamos el alcance de lo que hay que preguntar”, dijo el presidente de la Comisión, Richard Burr.

Hay que bombardear

En este contexto llega el bombardeo en Siria, después de que se acusara al régimen de haber utilizado gas sarín contra la población civil. “Esta acción militar desencadenó entre los norteamericanos la unidad”, argumenta Siles. Velásquez califica el bombardeo como una válvula de escape.

“La poca credibilidad de su administración hace que esta acción quede velada por un halo de oportunismo”, dice, aunque las personas en el terreno en conflicto siguen estando desprotegidas. Toranzo resume: “Ante las fallas que tuvo en su política interna, -el muro, la migración y el Obamacare- tomó la decisión de actuar en Siria, a pesar de que al inicio habló que su política era, ante todo, interna y no externa”. Califica a Trump como un hombre impredecible que puede generar muchos problemas a Estados Unidos y al mundo.

Jairo Velásquez dice que EEUU debe dejar de buscar enemigos y transitar un camino que lo acerque a la verdad, “con la que ha tenido una pobre relación”.