El gabinete dejó de acoger a dirigentes

Solo Eugenio Rojas y César Cocarico tienen un pasado con los sectores sociales, aunque no en cargos dirigenciales. Los demás ministros no pasaron por los movimientos sociales y asumen un rol más técnico. El gabinete de Evo Morales dejó de recibir a dirigentes como años atrás.

El primer gabinete de Evo empezó con 16 ministros. De ellos siete tenían una raíz sindical: Abel Mamani, ex dirigente vecinal de El Alto; Walter Villarroel, ex dirigente minero; Casimira Rodríguez, exdirigente de las trabajadoras del hogar; Santiago Gálvez, exdirigente laboral; Hugo Salvatierra, exdirigente en el oriente; Celinda Sosa, ex dirigente de organizaciones a favor de la mujer; y David Choquehuanca, asesor de movimientos campesinos.

Los ministerios de Justicia y de Minería fueron los que más dirigentes sindicales recibieron. Por Justicia pasaron, además de Casimira Rodríguez, Celima Torrico, ex dirigente cocalera y periodista; Nilda Copa, ex dirigente campesina en Tarija; y Virginia Velasco, exdirigente en la ciudad de El Alto.

Mientras que por Minería pasaron ex dirigentes mineros como José Dalence, Alberto Echazú, Milton Gómez y José Pimentel.

Otros casos

Un rostro con una larga trayectoria sindical fue el de Wálter Delgadillo, quien ocupó las carteras de Trabajo y Obras Públicas luego de pasar a dirigir la Central Obrera Boliviana (COB).



Otro caso es el de Antonia Rodríguez, quien en 2010 ocupó la cartera de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Antes fue dirigente de artesanos de la ciudad de El Alto.

También se destacan Julia Ramos y Nemesia Achacollo, quienes fueron parte de las bartolinas y ocuparon el Ministerio de Desarrollo Rural y

Tierras y Carmen Trujillo, exministra de Trabajo y exdirigente de los fabriles.

Muchos exministros fueron asesores de sectores sociales y trabajaron en políticas a su favor. Un caso denotado es el de Carlos Romero -hoy decano del gabinete-, quien asesoró a los pueblos indígenas de tierras bajas.



Hoy se ve escaso aporte sindical en el gabinete de Evo Morales. Las bartolinas no tienen su aporte como antes, menos la ciudad de El Alto, que acostumbraba sugerir nombres para la cartera de Medio Ambiente y Agua.

Pero además los únicos rostros indígenas en el gabinete son el de Eugenio Rojas, César Cocarico y Fernando Huanacuni.

Ambiente convulsionado



El secretario ejecutivo departamental de Demócratas, Vladimir Peña, indicó que el mensaje que el presidente Evo Morales dará al país llegará en medio de la convulsión social, de una indignación ciudadana y de sectores movilizados en los nueve departamentos, que nunca antes se había visto. “Evo Morales hoy tiene una legitimidad cuestionada por la ciudadanía, por haber desconocido el voto de la gente, por haberle robado la soberanía popular, lo que ha hecho que la gente salga a las calles”, indicó haciendo referencia al descontento por la repostulación.