El senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, es uno de los más críticos a los gobiernos que forman parte del Socialismo del Siglo XXI. Lamentó que las autoridades bolivianas no respaldaran al exmandatario, sino que se inclinaron por apoyar al régimen de Raúl Castro.

¿Qué implica en términos diplomáticos la expulsión del expresidente Jorge Quiroga de territorio cubano?

Esto refleja el carácter totalitario de la dictadura cubana, que impide a los expresidentes democráticos que ingresen a su territorio para recibir un premio (Oswaldo Payá), que concede una organización de disidentes del Gobierno cubano. Esto demuestra la hipocresía del Gobierno de Cuba y la doble moral con la que los estados latinoamericanos tratan a Cuba, porque mientras más reciben en todas las cumbres a las autoridades cubanas y les abren las puertas, estas siguen con su territorio cerrado y solo pueden ingresar los que apoyan al régimen de Castro.

¿El Gobierno boliviano debe protestar por la decisión cubana?

Correspondía que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitiera una nota de protesta a la Cancillería cubana por el maltrato a un ex presidente boliviano. Lamentablemente, por lo que ha indicado el presidente Evo Morales por Twitter, no solo no va a pasar eso, sino que el jefe de Estado -en lugar de apoyar la institucionalidad de la Presidencia de Bolivia, en la que también están reflejadas los expresidentes- termina apoyando al régimen totalitario de Cuba.

El lunes, los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Bolivia, Evo Morales, estuvieron en Caracas para exigir a Perú que permita el ingreso de Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, a la Cumbre de las Américas de Lima ¿cómo analiza eso?

Esto es una hipocresía porque Cuba no puede reclamar por democracia cuando ella no la practica en su territorio. Evo Morales sigue manchando la imagen de su Presidencia y del país en su conjunto por continuar apoyando una dictadura como la de Nicolás Maduro, que diariamente atropella los derechos humanos, la democracia en Venezuela. Incluso ha llevado a su país a enfrentar una crisis humanitaria sin precedentes para una nación que no está en guerra.

En Argentina, Brasil y Ecuador hubo un giro de gobiernos de izquierda, el domingo (hoy) asume Sebastián Piñera en Chile, ¿qué implican estos cambios políticos en la región?

Evidentemente hay cambios porque todos estos gobiernos populistas, del denominado Socialismo del Siglo XXI (liderados en su oportunidad por el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez) malgastaron una década de ingresos extraordinarios; no hicieron verdaderas políticas sociales, sino que buscaron generar tendencias electorales con los sectores más empobrecidos de la sociedad, que cuando desmejoran las condiciones económicas son las que más sufren. Por otro lado, creo que el pueblo latinoamericano en su conjunto, hace un seguimiento, por los medios de comunicación, de la crisis humanitaria que sufre el pueblo venezolano y nadie quiere para su país ese mismo modelo.