El 33% de los exministros de Evo sigue en cargos públicos

Desde que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se hizo con las riendas del país han pasado por el gabinete de Evo Morales 108 personas, 20 de ellas están al frente de algún ministerio y de las 88 restantes, un 33% continúa en la función pública. A diferencia de sus dos primeras gestiones, en los últimos tres años los movimientos en su gabinete han sido menos frecuentes, solo 15 personas han sido removidas.

Los datos recabados del sitio web de la Contraloría General del Estado permiten hacer una lectura no solo del comportamiento patrimonial de quienes fueron relevados de las carteras de Estado, sino de la repartición pública en la que se encuentran trabajando. En ese sentido, se revisaron las Declaraciones Juradas de los 88 exministros de Evo y se encontró que un 33% (29), en el transcurso de 2017, habían declarado continuar en la función pública.

Por ejemplo, en enero de 2017 el también líder cocalero relevó de su gabinete a nueve personas, de esa cantidad solo tres no figuran en cargos públicos (Marianela Paco, exministra de Comunicación; Marko Machicao, exministro de Culturas y Turismo, y René Orellana, exministro de Desarrollo y Planificación), mientras que el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el 12 de mayo de 2017, en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, señaló trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores (es embajador de Bolivia en Cuba); Verónica Ramos (exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural ), el 8 de marzo -según declaración jurada- pasó a depender de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de las Empresas Públicas; Virginia Velasco Condori (exministra de Justicia), el 20 de octubre del año pasado prestó su declaración como funcionaria del Ministerio de la Presidencia.

Lo mismo sucedió con José Gonzalo Trigoso Agudo (exministro de Trabajo), el 5 de septiembre, hizo el informe a la Contraloría como trabajador del Ministerio de Gobierno y María Alexandra Moreira López (exministra de Medioambiente y Agua), el 1 de enero del año en curso, prestó su declaración como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. David Choquehuanca, si bien no figura como funcionario público, dos meses después de ser removido de la Cancillería se hizo cargo de la Secretaría de la Alianza Bolivariana de América (ALBA).



Para el analista político Gustavo Pedraza, no hay nada extraño en que un exministro sea designado o electo en un cargo público. Cree que es normal en la política porque, generalmente, los partidos hacen rotar a sus ministros, alcaldes, etc.; sin embargo, observa que le está faltando al presidente un entorno de confianza y con capacidad para ejercer el mando de las carteras de Estado.



Una prueba del círculo estrecho de Evo es el último movimiento que realizó este 23 de enero en su gabinete. Los dos únicos cambios que hizo significaron el retorno de Alfredo Rada, que desde 2007 hasta 2010 se había hecho cargo del Ministerio de Gobierno y ahora, asume el mando de la Presidencia. Javier Zavaleta, el segundo cambio, proviene del Movimiento Sin Miedo y ha sido diputado durante dos gestiones.

Ministerios con más cambios



El seguimiento realizado al gabinete de Evo también permitió identificar a los ministerios que más cambios de mando tuvieron. El de Medio

Ambiente y Agua, de Planificación y Desarrollo y de Hidrocarburos, así como el de Trabajo, Empleo y Previsión Social son los que presentan mayor rotación, de nueve y ocho ministros en 12 años, cuando la media es de siete personas.



“Creo que esos cambios (de ministros) son porque no saben solucionar problemas y no logran congeniar con la gente, utilizan la fuerza, la política y no la sabiduría y la capacidad que tienen para solucionar los problemas”, dice el analista Marcelo Silva.



Ve que la gestión de Morales decae porque la gente que lo acompaña no sabe encontrar soluciones técnicas a los problemas, tampoco anda en sintonía con la ciudadanía.



Los ministerios cuyos mandantes tienen mayor periodo son: Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Educación y de Comunicación, los dos primeros con la transición de dos personas en 12 años y los dos últimos, con cuatro, respectivamente. En el actual gabinete, los ministros con mayor tiempo en el poder son Carlos Romero, que ha pasado por cuatro ministerios, y Roberto Aguilar.

Un gabinete más técnico y con menos mujeres



La presencia femenina ha disminuido. En su primera gestión, el MAS anotó el 24% ; en la segunda, 41% y en estos últimos tres años, 32%



En las dos primeras gestiones de Evo Morales, distribuidas entre enero de 2006 y enero de 2015, la presencia de representantes de organizaciones sociales e indígenas en los ministerios era notoria; sin embargo, en el último periodo este panorama cambió.



En 12 años por el gabinete de Morales, según una revisión de los perfiles de los ministros, pasaron 31 abogados, 13 economistas y ocho comunicadores, entre las profesiones que más resaltan. Se encontró que al menos unos seis ministros no habían tenido la oportunidad de acceder a una formación universitaria, pero sí se destacaron como dirigentes de sus sectores, lo que los llevó a dirigir carteras de Estado como es el caso de la de Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente y Agua, Desarrollo Productivo y Economía Plural y de Justicia.



A su vez, las 20 personas que actualmente acompañan a Evo a dirigir el país tienen, todas, una licenciatura, ingeniería o estudios de posgrado, ya sea en Bolivia o en el exterior. El analista Gustavo Pedraza hace notar que en sus primeros años de Gobierno del MAS el aval de las organizaciones sociales pesaba en los ministerios, pero los escándalos de corrupción, como el caso del Fondo Indígena, que llevó a dos exministras a prisión, hizo que esta situación cambiara.



En lo relacionado a la presencia de mujeres, en la primera gestión había un 24%; en la segunda subió al 41% y en la tercera, la presencia femenina se redujo al 32%. En 2018, de los 20 ministros, cuatro son mujeres.



La analista política María Teresa Zegada destaca los intentos del Gobierno por alcanzar la paridad de género, pero observa con preocupación que con el pasar de los años el porcentaje de participación haya ido disminuyendo. “Si el tema género no se ve reflejado en las máximas autoridades del país, más difícil será el cumplimiento en los niveles subnacionales, departamentales y locales”, reflexiona.