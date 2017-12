El Comité pro Santa Cruz está acechado por críticas. Hay voces que creen que no está escuchando y que tampoco aprovecha este momento para retomar el liderazgo

Primero, son voces que vienen dirigidas con una intencionalidad. Segundo, el Comité pro Santa Cruz significa el pueblo cruceño y la base son los sectores que están representados por la sociedad cruceña. Es verdad que ha habido uno que otro movimiento emergente que se ha dado a la tarea de desacreditarlo. Eso nos lleva a dos cosas: debilitar la institucionalidad cruceña y que después que nos han querido sepultar vienen a apoyarse en el Comité para hacer todas las acciones.



¿El Comité está escuchando?

No solo está escuchando, sino también trabajando por Santa Cruz, y está en una permanente coordinación con las plataformas ciudadanas y los sectores que participan en el directorio. Hay un objetivo grande, que es la defensa de la democracia, del Estado de derecho y el voto del 21-F. Estamos abiertos a todas las propuestas, a sentarnos con todos los sectores que quieran aportar.

También se dice que se juegan intereses y que la institución necesita renovación



No sé de qué intereses estamos hablando, porque el único interés que me mueve, y que mueve a este directorio, es el interés de trabajar por su pueblo. Si hay otros grupos que tienen intereses económicos, políticos, figurativos, cada cual que responda por ello, porque como presidente he jurado trabajar por Santa Cruz y mientras esté aquí voy a hacer lo mejor posible.



¿Y falta renovación?

Depende qué signifique la renovación, porque aquí cada vez que hay elecciones hay renovación, porque los directores se renuevan, el presidente puede ser elegido una sola vez, entonces hay renovación permanente. Otra cosa es que hablemos de grupos emergentes que pretendan participar en las elecciones del Comité. Que vengan con ideas de hacer algo parecido a lo que pasó posiblemente años atrás y que desunió a todo el pueblo cruceño y que ha servido solamente para que tengamos gente presa y exiliada, eso es otra cosa. Nosotros estamos para trabajar en beneficio de Santa Cruz, y eso significa tener la suficiente capacidad e inteligencia para llevar adelante esta institución.



¿Hay diferencias o visiones distintas en el interior del Comité?



El objetivo es el mismo de todos. Tenemos trabajadores, empresarios, transportistas, gremiales, entonces no todos pueden pensar idéntico, pero dentro de esas diferentes corrientes de opiniones todos coincidimos en el objetivo grande, que es trabajar por Santa Cruz, por Bolivia, por la democracia, porque esta institución esté trabajando en su reorganización y flote. La situación política, económica y social que hoy está viviendo Bolivia es distinta a los escenarios de hace diez años, y tenemos que tratar de adecuarnos y trabajar para que esta institución nuevamente salga a flote, como siempre lo ha hecho. El Comité, en el transcurso de sus 67 años, ha tenido épocas muy altas, pero también medias y bajas, como todas las instituciones.



Dentro del directorio puede haber diferentes pensamientos, pero sí hay un solo objetivo, que es lo que nos lleva a estar aquí y todos coincidimos cuando discutimos un tema, porque lo llevamos al análisis; y en algún momento hay críticas, pero al final de cuentas todos coincidimos en lo que sea mejor para Santa Cruz y para Bolivia.



Se cuestiona que la convocatoria del paro para el próximo 21 de febrero es una estrategia para desmovilizar a las plataformas y grupos ciudadanos



Primero, eso son los grupos que tienen intereses en deshacer al Comité, en desprestigiarlo y en desunir a la ciudadanía. Todas esas críticas tienen su intencionalidad, son insanas, son dirigidas, porque no les interesa que el Comité resurja, que haya un contestatario debidamente organizado, responsable y que se ponga al frente del Gobierno y les diga sus cosas. Hemos cumplido un mandato de la Asamblea de la Cruceñidad.



Quiero aprovechar para pedir la unidad de los cruceños y los bolivianos, lo que nos debe llevar a esta instancia es un único objetivo, necesitamos defender la democracia, nuestro voto y que este Gobierno reencauce, respete y viva dentro de un Estado de derecho.