En criterio de la senadora oficialista, Adriana Salvatierra, los expresidentes de Bolivia Jorge Quiroga y el de Colombia Andrés Pastrana viajaban a Cuba con la intención de provocar. Pretendían reunirse con personas que conspiran en contra la Revolución cubana, según Adriana Salvatierra.

¿Qué implica en términos diplomáticos la expulsión del expresidente Jorge Quiroga de territorio cubano?

Hay que reconocer que todos los días ciudadanos de diferentes países latinoamericanos son impedidos de ingresar a Estados Unidos; todos los días se niega la entrada a diferentes ciudadanos a Europa. Un Estado es soberano para definir su política migratoria y creemos que Cuba, como Estado soberano, tiene el derecho de definir quién ingresa a su territorio, más todavía si personas como Jorge Quiroga intentan entrar a Cuba para realizar provocaciones. El ex presidente colombiano Andrés Pastrana (que fue expulsado junto con Quiroga) fue notificado un día antes de que su ingreso no estaba permitido, no tengo conocimiento si sucedió lo mismo con Quiroga, pero insistió en viajar y encontrarse con que, evidentemente, no estaba permitido su ingreso. Esto no es otra cosa que una provocación. Lo mismo intentó Tuto Quiroga.

¿El Gobierno boliviano debe protestar por la decisión cubana?

No tengo conocimiento, eso corresponde a la Cancillería.

El lunes, los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Bolivia, Evo Morales, estuvieron en Caracas para exigirle a Perú que permita el ingreso de Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, en la Cumbre de las Américas de Lima; ¿cómo analiza eso?

Tuto Quiroga no solicitó el ingreso a Cuba, que como Estado soberano tiene la potestad de asumir las acciones que considere necesario. Además, (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro no está yendo a esta reunión a provocar, como intentó hacer el ciudadano Tuto Quiroga reuniéndose con personas cubanas que abiertamente están conspirando en contra de la Revolución. Maduro no va a Lima para hacer ningún tipo de conspiración; además, está acudiendo en calidad de jefe de Estado, mientras que el señor Tuto Quiroga es un ciudadano como todos nosotros y Cuba se reserva el derecho de admitirlo.

El Gobierno de Perú retiró la invitación a Maduro y el denominado Grupo de Lima protestó por la presencia del mandatario venezolano a la reunión, pero él insiste en asistir, ¿eso se califica o no como una provocación?

El Grupo de Lima está formado por algunos países latinoamericanos que están incluidos en la Alianza del Pacífico y que tienen una clara inclinación a obedecer los designios estadounidenses, que bajo el título de libertad de comercio se coordinan políticas que posteriormente tienen la finalidad del sometimiento de determinados Estados. Todos sabemos de la orquesta internacional que existe para intentar asfixiar a Venezuela. Tuto Quiroga es un ciudadano sin condición de alta autoridad de Estado que iba a provocar en territorio cubano y eso Cuba no lo puede permitir. Diferente es el caso de Maduro, que es un jefe de Estado con alta investidura.