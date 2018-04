Al acercarse las últimas semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, los votantes en estados inestables, como Nevada y Carolina del Norte, comenzaron a ver anuncios de viajes promocionales espeluznantes a medida que se desplazaban por sus feeds de Facebook o hacían clic en los sitios de Google.

En uno de los anuncios, una mujer con acento francés recibe alegremente a los visitantes del Estado Islámico de Francia, donde, “bajo la ley Sharia, puedes disfrutar de todo lo que el Estado Islámico de Francia tiene para ofrecer, siempre y cuando sigas las reglas”.

El video tiene una sensación de hombre en la Torre Alta. Los icónicos sitios turísticos franceses son a la vez familiares y transformados: la Torre Eiffel está coronada con una estrella y una media luna y las agujas de Notre Dame son reemplazadas por la qubba abovedada de una mezquita. La Mona Lisa se muestra mirando, dice el anuncio, “como debería ser una mujer”, cubierta con un burka.

Si aún no estaba claro que el anuncio estaba destinado a avivar los temores de los internautas sobre la inminente conquista musulmana, el video se intercala con imágenes violentas. Se ven tres misiles volando por el cielo cuando se abre el audiovisual. Los hombres con los ojos vendados se muestran arrodillados con pistolas apuntando a sus cabezas, y se enseña a los niños a entrenar con armas para defender el califato.

Otro, para el Estado Islámico de Alemania, invitó a los visitantes a ‘celebrar los matrimonios arreglados de los futuros soldados jihadistas’ en un Oktoberfest sin carne de cerdo ni alcohol. “Incluso puedes vender a tu hija o hermana para que se case”, señala el anuncio con entusiasmo, mientras muestra el rostro de una mujer que lleva un burka negro.

Y para traerlo todo a casa, días antes de las elecciones, el grupo hizo una promoción de viajes de Estados Islámicos de América, donde los refugiados sirios han superado a Estados Unidos. En el anuncio, el icónico letrero de Hollywood dice ‘Allahu Akbar’ y la Estatua de la Libertad usa un burka y tiene una estrella y una media luna. En el video, Ground Zero en la ciudad de Nueva York se muestra como un lugar donde los ciudadanos pueden “celebrar nuestras victorias islámicas”.

La mayoría de los estadounidenses nunca ha oído hablar de la organización sin fines de lucro neoconservadora, de extrema derecha que publicó los anuncios. No tiene empleados ni voluntarios, y se ha quedado sin las oficinas de un bufete de abogados de Washington, DC. Más importante aún, la mayoría de los votantes nunca vieron los anuncios.

El diseño

El grupo, una organización de bienestar social llamada Secure America Now, trabajó codo a codo con Facebook y Google para dirigir su mensaje a los votantes en estados indecisos que tenían más probabilidades de ser receptivos a ellos.

Y los nuevos documentos fiscales obtenidos por OpenSecrets muestran que el dinero que alimentó al grupo provino principalmente de solo tres donantes, incluido el secreto donante multimillonario Robert Mercer.



Como organización de bienestar social 501, Secure America Now (SAN) no está obligada a divulgar sus donantes al público, pero están obligados a informarlos al Servicio Interno de Ingresos (IRS por sus siglas en inglés). Esta información generalmente se redacta cuando se proporciona para la inspección pública; sin embargo, cuando OpenSecrets llamó para solicitar una declaración de impuestos de 2016, la empresa de contabilidad del grupo proporcionó una declaración no revisada.



La presentación muestra que la mayor contribución individual, $us 2 millones, provino de Robert Mercer, el solitario inversor de fondos de cobertura que gastó millones de dólares en 2016 ayudando a Donald Trump a capturar la Casa Blanca.



Mercer se ha convertido en un nombre muy conocido no solo por su gasto político en los últimos años o sus peculiares intereses, sino también por financiar a la derecha y a la firma de datos Cambridge Analytica, que ayudó a Trump a obtener la victoria en 2016.

Según OpenSecrets, SAN recibió otros $us 2 millones del 45Committee, otro grupo de dinero oscuro pro-Trump que, a su vez, está parcialmente financiado por otros grupos de dinero oscuro.

La ruta del dinero



Ronald S. Lauder, el heredero de la fortuna de Estee Lauder, donó $us 1,1 millones. Lauder ha sido durante mucho tiempo un partidario de las causas conservadoras y pro-Israel, y su viejo consejero político Allen Roth se desempeña como presidente de Secure America Now



Los $us 60.000 restantes en contribuciones reportadas vinieron de tres donantes: Brad Anderson, el ex-CEO de Best Buy; Foster Friess, el inversionista y antiguo donante republicano; y Olympus Ventures LLC, que está vinculada a una fundación creada por Dick Schulze, el fundador de Best Buy.



Se supone que las organizaciones de bienestar social, como Secure America Now, no tienen como objetivo principal la política, pero una combinación de reglas imprecisas y una supervisión ineficaz hacen que sea fácil para estos grupos gastar mucho en las elecciones, sin que se les exija revelar sus donantes.



SAN reportó más de $us 1 millón en gastos políticos a la Comisión Federal Electoral en 2016, en forma de ‘gastos independientes’, lo que significa que apelaron directamente a los votantes, pidiéndoles que apoyen o se opongan a candidatos específicos para el cargo.

Si bien hay algunas diferencias entre lo que la Comisión de Elecciones Federales (FEC por sus siglas en inglés) y el IRS consideran gasto político, tales llamadas directas a los votantes para apoyar u oponerse a los candidatos generalmente se consideran inequívocamente políticas; sin embargo, al presentar sus declaraciones de impuestos, SAN le dijo al IRS que solo gastó $us 124.192 en política.

Es difícil discernir de dónde proviene esta discrepancia. Marc Owens, un abogado fiscal que solía dirigir la División de Organizaciones Exentas del IRS, señaló en un correo electrónico a OpenSecrets que siempre se ha considerado que el estándar de “hechos y circunstancias del IRS” abarca más actividad/gasto que el gasto independiente de FEC ‘estándar’.



Sin embargo, el IRS no es probable que capte la discrepancia por sí mismo. La agencia no analiza sistemáticamente los gastos políticos informados por FEC para detectar discrepancias en lo que los grupos informan sobre sus declaraciones de impuestos.



Y solo siete de cada 1.000 declaraciones de impuestos son auditados por la agencia, y aun así el IRS no siempre está analizando la actividad política de un grupo.

Incluso con un gasto político de $us 1 millón, la RAS se encontrarían muy por debajo del umbral de actividad política excesiva, que, en ausencia de líneas brillantes específicas del IRS, generalmente se supone que es menos de la mitad del gasto total de un grupo.

Pero la única manera en que el IRS puede llegar a la conclusión de que un grupo como la SAN se involucró en demasiada campaña de intervención es realizando un análisis de ‘hechos y circunstancias’ de las finanzas del grupo. Y es por eso que esas promociones de viajes de parodia son tan importantes.



Los anuncios de Estado Islámico ofrecen una prueba interesante de áreas donde la definición de intervención de campaña del IRS podría ser más expansiva que lo que las leyes electorales definen como política, aunque no mencionan a un candidato. Como un informe del Servicio de

Investigación del Congreso señaló en 2012: “El estándar para determinar si algo es actividad de campaña bajo el IRC es si muestra preferencia por o en contra de un candidato”, es decir, si realmente se menciona al candidato.



“La preferencia puede ser sutil”, señala el informe, “y el IRS toma la posición de que no siempre es necesario mencionar expresamente a un candidato por su nombre”.



Entonces, el hecho de que SAN no mencionara expresamente a los candidatos en sus anuncios no significa que no fueran políticos. Y los hechos que se han reportado desde las elecciones sugieren que hay muchas pruebas que respaldan la conclusión de que los anuncios digitales de SAN tenían como objetivo influir en las elecciones.



Por un lado, como informó Bloomberg en octubre de 2017, los informes internos de la agencia publicitaria que ejecutó la campaña digital de SAN y las personas involucradas en el esfuerzo mostraron que SAN trabajó con Google y con Facebook para dirigir los anuncios a los votantes indecisos.



“Los vendedores de publicidad de Facebook, los asesores creativos y los expertos técnicos compitieron con el personal de ventas de Google de Alphabet Inc. por millones de dólares estadounidenses de Secure America Now”, escribe el informe de Bloomberg.

Los anuncios no estaban dirigidos ampliamente al público estadounidense, sino a los estadounidenses que probablemente elegirían a los nuevos miembros del Senado y al ocupante de la Casa Blanca. Por ejemplo, otros anuncios digitales ejecutados por SAN apuntan a candidatos específicos. “Deja de apoyar el terrorismo. Vota contra Catherine Cortez Masto”, leyó un anuncio, que hace referencia a la candidata demócrata para el escaño abierto del senado de Nevada.

Las redes



Los anuncios “fueron vistos millones de veces en Facebook y Google”, escribió Bloomberg, citando documentos internos. Y Facebook llegó a utilizar Secure America Now como caso de prueba para nuevas tecnologías, enviando 12 versiones diferentes del video para ver cuál era el más popular.



Otra razón por la cual el IRS podría dictaminar que los anuncios implican una campaña de intervención, a pesar de no mencionar a un candidato, es que el tema de la entrada de musulmanes en el país es lo que Owens llama “un problema que distingue a los candidatos para una determinada oficina”.



En diciembre de 2015, Donald Trump pidió “un cierre total y completo de los musulmanes que ingresan a los Estados Unidos”. El mes anterior se había referido a los refugiados sirios como posiblemente “uno de los grandes caballos de Troya”.



Una de las diferencias más definitorias entre Trump y su oponente fue su opinión sobre los musulmanes en general, y los refugiados musulmanes en particular. Es probable que los anuncios de SAN trataran de aprovechar esa diferencia cuando apuntaban a los votantes indecisos, con la ayuda de Google y de Facebook.



La presentación de impuestos en sí ofrece poca información sobre cuánto cuestan realmente estas campañas, más allá de los ‘millones’ citados por Bloomberg. Grandes porciones del gasto del grupo son un agujero negro. Más de $us 7,4 millones en gastos de la RAS, el 87% de sus desembolsos totales se destinaron a ‘desarrollo educativo de membresía’ y ‘financiamiento educativo de correo directo’, que no están definidos ni detallados en ninguna parte de la presentación.