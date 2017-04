Besnik Pula, PHD: “La solución es una paz negociada y un gobierno de coalición”

Publicó con el instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades el libro Cambio institucional en el capitalismo contemporáneo.



¿Por qué no es este escenario político una nueva Guerra Fría?

Al pensar en la Guerra Fría tengo en mente la división política, militar e ideológica del mundo en dos campos rivales. Estamos lejos de ese tipo de situación. Las actuales tensiones entre Estados Unidos y Rusia están lejos de ser una situación de tipo Guerra Fría, aunque, por supuesto, esto no los hace necesariamente menos amenazadores para la paz mundial.



Siria es más que una guerra civil. ¿Esto va a llevar a una Tercera Guerra Mundial?

Dudo que haya interés de Rusia, Estados Unidos o cualquier otra parte en iniciar una guerra mundial en Siria. La situación en Siria es muy complicada y el ataque estadounidense ha involucrado a EEUU como un participante más directo en el conflicto. Pero las consecuencias de la geopolítica de Estados Unidos, Rusia y de otras regiones serán principalmente sufridas por el pueblo sirio.

Rusia dijo que quiere hablar de intereses con Estados Unidos. ¿Qué interés tiene Estados Unidos en Siria o en Oriente Medio?

Estados Unidos, por supuesto, tiene una amplia gama de intereses en el Oriente Medio. El esfuerzo principal de Rusia hasta hace poco ha estado tratando de aprovechar la simpatía de Donald Trump por Vladimir Putin para utilizar Siria como base para algún tipo de alianza provisional para una guerra contra el ISIS y el "terrorismo" más ampliamente. Para Estados Unidos esto significaría abandonar el apoyo a los rebeldes sirios y aceptar la continuación del régimen de Al Asad. Aunque Trump puede tener sus payasadas, el ejército estadounidense y el establishment diplomático entienden que tal medida significaría el abandono total de Siria por parte de Estados Unidos, que no está dispuesto a aceptar. Esto no quiere decir que Estados Unidos se opongan absolutamente a que Siria caiga bajo la esfera de influencia de Rusia. Pero la eliminación de Asad y el acomodo de los rebeldes sirios en algún acuerdo político sería lo mínimo que Estados Unidos exigirían.



¿Están los bombardeos estadounidenses estableciendo un nuevo escenario para los aliados sirios (Rusia, Irán, Turquía)?

Sí, en el sentido de que indica que Estados Unidos está dispuesto a desplegar una fuerza militar abierta y convertirse en un actor directo en el conflicto sirio. Hasta ahora los Estados Unidos lo han hecho indirectamente a través del apoyo diplomático y militar a los rebeldes. La cuestión es si Estados Unidos seguirá profundizando su participación en Siria o si el ataque es un evento único que no se repetirá de nuevo, con lo que las cosas volverán a funcionar como siempre.



¿Cree que la salida de Al Asad es la solución a Siria?

Sería inaceptable permitir que Asad continúe gobernando después de los horrendos actos que sus tropas han perpetrado en Siria. El mejor de los casos sería algún tipo de acuerdo de paz negociado diplomáticamente con una transición a un nuevo Gobierno de coalición, aunque las condiciones no son muy favorables para eso ahora, lo que es trágico para el pueblo de Siria. Ese proceso también requeriría el apoyo de la ONU y una gran fuerza internacional de mantenimiento de la paz