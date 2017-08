Angélica Sosa no le hace lance a una candidatura a la Alcaldía

Angélica Sosa se considera una de las nuevas figuras de la política cruceña. Asegura que se siente feliz como presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y con dificultad habla de las próximas elecciones.

Al inicio de su carrera en la Alcaldía usted presentaba un perfil más técnico, pero ahora es más política. ¿Qué la animó a incursionar en la política?

Durante los 10 años que acompañé al ingeniero Percy (Fernández), en dos gestiones, fui altamente técnica, desarrollé parques, jardines y obras de equipamiento social; es una gran satisfacción como profesional. Siempre quise conservar esa parte técnica y, bueno, tener casi 250 módulos (educativos), 100 parques y 14.800 obras que ayudé a construir. ¿Cuál fue el cambio? Estábamos haciendo la lista (de candidatos al Concejo Municipal), siendo sincera, se pensaba inscribir a la señora Desi-rée Bravo pero dos semanas antes ella quedó inhabilitada porque no podía presentarse para una tercera gestión consecutiva; el alcalde me habló y nunca dudé en asumir ningún desafío, siempre estoy preparada para los retos. Son 10 años empezando desde abajo. Comencé como jefe de Ornato Público, luego directora, después de tres años asumí la secretaría porque siempre le dije sí a nuestro alcalde.

¿Cómo se siente en la política?

Es un cambio radical porque pasé de cumplir una función técnica a estar en un ambiente altamente político, pero siempre pensé que querer es poder y para mí es una nueva faceta. He cumplido dos años y tres meses (en el Concejo Municipal), debo ser, imagino, de las más nuevas en un ámbito político, pero me siento con todas las ganas, con toda la convicción de que estoy haciendo las cosas por mi pueblo.

Estoy haciendo una labor que me apasiona, me gusta, el cambio es radical, pero estoy aprendiendo, me he rodeado de gente política, de gente con una buena trayectoria y estamos provocando cambios, lo digo así y, por favor, con mucha humildad. Todo se ocultaba en el órgano legislativo, era un tema político, había muy mala relación; cómo empecé, tratando bien a la gente, éramos tres fuerzas políticas, cinco concejales de Santa Cruz para Todos, ustedes saben que seis es una mayoría, pero ahí empecé a trabajar con el diálogo, con el respeto a todas las personas, quizás por no venir de una estructura política, sino de agrupación que fundamos con el ingeniero Percy, soy la presidenta en ejercicio de esa agrupación ciudadana.

Existe la percepción de que la política es más asunto de hombres, ¿cómo la pelea usted pecho a pecho en el Concejo?

Hoy en día la mujer está a la par del hombre. Todo cambió, la mujer no debe sentirse discriminada, al menos en Santa Cruz hay mucho respeto hacia la mujer. En mi campo profesional creo que construí en la parte privada más de 15.000 jardines, soy paisajista, y ayudé a edificar muchos condominios.

¿Qué me impulsó? El trato que dio históricamente a la mujer el ing. Percy Fernández, no lo escuché de ahora, sino desde que lo conocí en mi época de estudiante que el alcalde siempre valoró a una mujer. Si usted analiza toda la vida del alcalde en sus seis gestiones estuvo rodeado de mujeres, desde su madre, siempre cuenta el sacrificio que ella hizo; él es hijo póstumo, y su madre sacó profesionales a siete hijos, por eso él (Percy) enaltece a las mujeres valientes de su propia familia y siempre ha destacado el trabajo de las mujeres. Actualmente en el Concejo Municipal somos siete mujeres, contando a las de otros partidos, y se reconoce que somos trabajadoras, dedicadas, leales y honestas.

Esas buenas relaciones en el Concejo, ¿implican acuerdos políticos, como dice Johnny Fernández?

No son acuerdos políticos, sino que buscamos cambiar la forma de hacer política. Lógicamente usted nunca se va a poner de acuerdo con todos, por eso es la democracia, para que cada uno tenga una postura y piense distinto. Santa Cruz para Todos y los partidos que formamos parte del Concejo elaboramos un plan de 14 puntos para atender las necesidades de Santa Cruz. Respeto al concejal Johnny Fernández (UCS), él tiene una forma de actuar porque es absolutamente político, tiene 25 años en funciones y es lo de siempre. El cambio se puede generar de otras formas, con diálogo, con soluciones, con acciones concretas. Por ejemplo, el Concejo solo sesionaban en el salón Andrés Ibáñez, pero ahora el 70% de las sesiones las hacemos en los barrios porque para qué estamos, para servir a Santa Cruz, para estar al lado del vecino, para tomar sus demandas y para actuar en nuestra acción legisladora y fiscalizadora. Miren las leyes, salud gratuita para todos, cambio histórico, leyes como el poder regularizar barrios, el traslado y ordenamiento de mercados. Estamos trabajando en una gran ley de movilidad urbana, pero qué es lo que queremos con esta ley, que el vecino, la vecina, que la prioridad sea cada ciudadano que vive en esta ciudad, entonces son situaciones que sí creo hemos generado un cambio.

¿Tienen acuerdo con el MAS?

La relación con el MAS es de respeto, no tenemos ningún tipo de alianza ni de acuerdos con ese partido. El alcalde Percy respeta la autoridad nacional, respeta al presidente (Evo Morales) porque usted primero tiene que pensar, me enfrento al Gobierno nacional. Si lo hace, es probable que perjudique el desarrollo a los vecinos. Podemos o no compartir ideologías, nosotros somos centro, somos el equilibrio, ni siquiera extrema izquierda ni extrema derecha, yo creo que los extremos son malos, pero la relación es de absoluto respeto por el progreso de Santa Cruz.

Para algunos analistas, la forma de gobierno de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra es similar a la del MAS en el Gobierno nacional, ¿cuál es su criterio?

Respeto la opinión de otras personas, pero puedo garantizar que nos debemos solo al pueblo de Santa Cruz, a sus intereses, al amor que le tenemos y somos distintos porque trabajamos siempre con cordialidad, con gran servicio. Nos debemos y nos parecemos al pueblo, quien nos nombró y por el que estamos acá.



¿Se está preparando para ser la alcaldesa de Santa Cruz?

No, y no creo adecuado que se hable de elección faltando tres años de mandato. Quiero ser clara y totalmente precisa, estoy feliz y disfruto de ser concejala, de presidir el Concejo. Hay muchas mujeres y hombres que en el futuro pueden presentarse como candidatos, y seguramente habrá muchos aspirantes a la Alcaldía y a la Gobernación, pero creo que en este momento el pueblo requiere que trabajemos en el cargo para el que fuimos elegidos. En particular, no me agrada hablar de algo futuro, quiero decir a Santa Cruz, a los vecinos y a las vecinas que me debo al cargo que tengo.



Pero, ¿le hace lance a la candidatura?

No, no le hago lance a nada, pero insisto en que estoy concentrada en cumplir con mi gestión de concejal y soy leal al ingeniero Percy Fernández.

Muchos aseguran que usted es el poder detrás del trono, ¿qué opina?



No, es falso. El alcalde es genio y figura hasta la sepultura, no creo que exista alguien que pueda dominar al alcalde. Lógicamente soy una persona de mucha importancia, sí puedo ser su mano derecha y formo parte de un entorno importante para él, pero el alcalde piensa, manda y diseña; el ingeniero Percy Fernández es el alcalde de todo el día. Si yo le dedico 18 horas diarias al trabajo, el alcalde dedica 20 horas; no sé si duerme cinco horas y amanece en la Alcaldía.

Me siento una mujer afortunada de tener la oportunidad de trabajar con el mejor alcalde, no solo de Santa Cruz sino de la historia de este país, y seguiré en esa acción, continuaré en mi trabajo de planificar también desde la parte del legislativo acciones que beneficien a la ciudad en su conjunto con una buena educación, con derecho a tener una buena recreación, el derecho a la salud y una seguridad vial.

¿En Santa Cruz Para Todos y en la Alcaldía hay ‘percistas’ y ‘angeliquistas’?

En Santa Cruz Para Todos hay percistas y, probablemente también los que quieran ser angeliquistas, porque soy la presidenta en ejercicio de la agrupación, nombrada en asamblea, pero amamos a nuestro líder, queremos al alcalde todos los días. Lo primero que señala nuestro estatuto interno es la necesidad de servir a la población, estar ahí, con ética, con responsabilidad, pero sobre todo con dedicación. Hay algunas dificultades en un grupo heterogéneo, con muchas personas profesionales, dirigentes, es difícil, pero los principios están inculcados día a día.

La Constitución limita la reelección del alcalde, ¿qué alternativas tiene Santa Cruz Para Todos sin la postulación de Percy Fernández? ¿Es el fin de la agrupación ciudadana?

En 10 años hemos adquirido cierta experiencia. Hasta ahora el ingeniero Percy Fernández es el líder de Santa Cruz Para Todos, no puede ser reelecto, no sabemos si mañana se abrirá la Constitución.



Y si no se abre la Constitución, ¿su agrupación tendrá candidato?

Somos una agrupación que va más allá de lo municipal, somos una agrupación departamental. Santa Cruz Para Todos seguirá existiendo, veremos en 2019 qué es lo que pasa; siempre actuaré en función de lo que manden nuestras bases sociales y de lo que diga nuestro líder y lo que veamos mejor para Santa Cruz. En este momento estoy feliz de ser una política nueva, de tener dos años y tres meses de estar trabajando codo a codo con grandes hombres y grandes mujeres y de generar cambios que, vuelvo a indicar, vamos a lograr.



¿Cómo ven a Rubén Costas, lo consideran un adversario para la Alcaldía?

Creo que su partido ha expresado algún interés por la Alcaldía, es parte de la democracia, es correcto. En lo personal le tengo aprecio al gobernador (Rubén Costas), es más, tengo un hermano que es secretario de Obras Públicas de nuestro gobernador; (Costas) es un líder igual como es nuestro alcalde, pero las cosas creo que se definen a futuro, en 2019. Siempre he escuchado que el gobernador va como candidato a la Presidencia (de Bolivia), de que su partido o alguien que él prepare postule por el sillón municipal y departamental es lo correcto, es lo lógico, porque es un partido y son las ansias de cualquier líder y de cualquier partido.

Si se confirman las aspiraciones de Costas por la Alcaldía, ¿lo consideran un candidato fuerte?

Pase lo que pase que decidan las bases, en 2019 que defina el pueblo, el accionar y el trabajo de cada persona. En una elección gana la decisión del pueblo, de lo cual nosotros somos respetuosos. En este momento, vuelvo a decir, el gobernador Rubén Costas es un gran líder, como es un gran líder el ingiero Percy Fernández. Todos deberíamos ahorita, como reflexión, abocarnos a hacer nuestro trabajo, si no hay recursos debemos generarlos, como lo ha hecho la municipalidad de Santa Cruz.

Me siento muy contenta porque he subido a los micros, he ido a los barrios, he ayudado a nuestro alcalde a través de la aprobación de leyes, como la condonación de multas e intereses; que cualquier persona que no tenga los planos de su casa aprobados tiene la posiblidad de regularizar su construcción a través de otra ley de condonación de multas e intereses, aquella persona que de forma catastral, así como también vamos a condonar todo el pago de multas a las personas que ampliaron sus viviendas por razones justificadas. Con estas políticas nos acercarnos al vecino y los Bs 400 millones que hemos tenido de déficit por concepto de impuesto a los hidrocarburos, hemos logrado superar una mora histórica, porque la gente no tiene la costumbre de pagar impuestos, pero hemos avanzado. Qué ha provocado eso, que generamos recursos y ha permitido que funcione el gobierno municipal.

¿Se imagina a Percy Fernández como gobernador?, ¿cómo cree que sería en ese cargo?

Excelente, excelente. El alcalde en épocas pasadas fue presidente de la entonces Corporación de Obras Públicas, que en su momento era como un prefecto, lo que es actualmente un gobernador. Él tiene la capacidad, es ingeniero civil, ha tenido la experiencia y sería un espectáculo también, pero no quiero especular, estoy hablando de 2019, veamos la Constitución, analicemos cómo estamos y revisemos si nuestro trabajo ha sido bueno. Siempre habrá personas que difieren, pero por lo menos somos aceptados por el pueblo a quien nos debemos. Soy una agradecida porque soy bien recibida en los lugares a los que voy, me encanta conversar con los vecinos y lo hago todos los días, acompañando a nuestro alcalde.

Sobre el tema de los recursos, mencionado por usted, ¿se le está metiendo la mano al bolsillo de los vecinos?, ¿por qué se recurre a créditos internacinales?

No, no estamos metiendo la mano en los bolsillos del vecino y tenemos liquidez. Esta no es la primera vez que requerimos créditos.

En 2010 solicitamos un préstamo a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para hacer proyectos grandes, para canales de drenaje, para carreteras, eso es una forma de financiar nuestros proyectos. Quiero decir a la población que cualquier entidad territorial, nacional o internacional tiene acceso a crédito si demuestra que cuenta con capacidad de endeudamiento. El Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra es altamente técnico y tiene una calificación Triple A, entonces el endeudarse no significa que usted se queda sin liquidez, quiere decir que cuenta con capacidad para hacer grandes cambios, como el traslado de mercados, por ejemplo. Lógicamente son cambios históricos que demandan mayores recursos, pero que tiene la capacidad el gobierno autónomo municipal para encararlos, para hacerlos y para absorberlos.



¿Por qué se insiste en proyectos de remodelación del parque El Arenal y no se invierte en otras obras para la ciudad?

En el parque El Arenal tenemos un proyecto grande. Estamos hablando del traslado de unos 3.000 vendedores ambulantes que están en los alrededores del mercado Los Pozos; los estamos llevando a un lugar hermosísimo, al séptimo u octavo anillo de la zona norte. Estamos buscando la recuperación de espacios públicos para la ciudad, es un trabajo de acupuntura urbana en los alrededores de esos sitios que se encuentran tomados desde hace más de 20 años.

Estamos hablando de recuperar calles y veredas; esto significa aplicar cambios de uso de suelos en un lugar importante de la capital y que en este momento está convertido en una zona roja. Tenemos datos, suministrados por el Ministerio de Gobierno, que en los alrededores de El Arenal se han producido 10 asesinatos y todo este punto rojo llega hasta el centro de la ciudad. El centro de Santa Cruz de la Sierra se está muriendo por causa de los vendedores ambulantes, la ciudad se ha convertido en un desorden, en un caos. En los últimos tres meses hemos diseñado el proyecto bajo el asesoramiento del arquitecto Víctor Hugo Limpias para recuperar no solamente nuestra identidad, sino la de El Arenal y su entorno, que en este momento no es ni visitable y no conserva su forma histórica. Esto es algo que evitará que se vuelva a invadir ese espacio público.



¿Solo se intervendrá en El Arenal?

Tendremos que hacer algo similar en los alrededores de La Ramada y en los alrededores del mercado Abasto. Estamos trabajando para evitar que vuelva a suceder lo que ocurrió en 1995 con el entonces alcalde Johnny Fernández (UCS), que botó a los vendedores de Los Pozos, pero volvieron. Ahora no es la misma situación, se ha planificado, se han cumplido etapas, es un mall en realidad el nuevo centro, con guarderías, con servicios, con plazas, con parques, con zonas de comedores, entonces los vendedores estarán en mejores condiciones, pero debe evitarse que el lugar que se desaloje para recuperar tenga otra situación, y eso se llama acupuntura urbana.



¿Cuándo se comenzará a ejecutar ese plan?

Esto arranca ya. Está contemplado en el Plan Operativo Anual (POA).



¿Se va a cumplir lo que establece el plan que usted mencionó?

Se va a cumplir, se va a concretar. La última ley fue sancionada en diciembre del año pasado, más bien fíjese la acción tan rápida del alcalde de incorporarlo en el POA que se aprobará a fines de agosto y las obras arrancan a principios de 2018. Este tremendo trabajo no solo es para la recuperación de la identidad cruceña, de Santa Cruz, sino para potenciar su historia y rescatar el centro histórico que en este momento está cerrado, está deshabitado.



¿Se apunta a la peatonalización del centro de la ciudad?

Apuntamos a que el centro sea el corazón de Santa Cruz. Hemos trabajado del cuarto anillo hacia afuera porque esa era la necesidad que demandaban 1,2 millones de habitantes; hemos fortalecido los servicios, se han desconcentrado. Queremos que el centro sea hermosísimo, que sea como el de la ciudad de Quito (Ecuador). Por qué no aspirar a que sea un patrimonio histórico, con la catedral, la plaza y construir parqueos subterráneos. Para hacer esto no se requiere de grandes inversiones y es para el beneficio de la ciudad. En estos momentos también estamos trabajando en las puertas del Cristo, por qué no pensar en una gran plaza de cuatro hectáreas que reciba a los visitantes. Tenemos listo un anteproyecto de leyes de expropiación, contamos con las avenidas y estamos trabajando para recuperar el corazón de Santa Cruz.

Se apunta a un plan de tráfico y de transporte público

Angélica Sosa fue contundente: “El transporte urbano de la ciudad es pésimo y deficiente; este mal servicio no está adecuado a la ciudad más pujante y más cosmopolita de Bolivia”.

Con esta sentencia la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra anunció para diciembre la aprobación de la ley de movilidad urbana, que introducirá un sistema de buses articulados, carriles de uso exclusivo para el transporte público y la incorporación de los taxímetros. No obstante, admite que hasta la aplicación de la ley habrá intensos debates con los transportistas.

“El sector del transporte es tan complicado como el gremial. Nos hemos reunido infinidad de veces, se insiste en que el cambio se va a hacer, se va a hacer, pero no pasa nada”, indicó Sosa en la entrevista que sostuvo el miércoles por la mañana con EL DEBER.

Admitió que la municipalidad se adelantó con el anuncio de la aplicación de la fotomulta, pero también afirmó que las sanciones forman parte de las medidas que asumirá la comuna para intentar mejorar el tráfico y el transporte público en la capital cruceña.

“Tenemos que luchar en el cambio de mentalidad, para que el ciudadano se habitúe a utilizar el transporte público que merecemos los cruceños para dirigirnos a nuestro trabajo, de recreación o donde veamos adecuado”, afirmó.