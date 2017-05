Álvaro Fernández: “El Urubó ha crecido sin control ni planificación”

Sentado en su oficina de una urbanización cercana al río Piraí, Álvaro Fernández es optimista. Ve en la auditoría que la Gobernación hará sobre el Urubó, una esperanza para que toda la zona se ordene. Es presidente de la Federación de Asociaciones de Urbanizaciones y Condominios de Porongo (Faducop) y su organización puede ser un referente de cuántos desarrollos inmobiliarios están realmente habitados: tiene 19 afiliados, pese a que la Gobernación tiene registrados 152 emprendimientos.

¿Cómo recibe la decisión de realizar una auditoría al proceso de urbanización del Urubó?

Venimos trabajando sobre esto hace tiempo, no sobre una pausa administrativa, sino que nuestras autoridades empiecen a tomar conciencia de todo lo que ha pasado en Porongo. El Urubó ha crecido alarmantemente sin control ni planificación. Nosotros venimos pidiendo a Porongo, a través de cartas, que nos diga cómo está el tema ambiental, el recojo de basura y el saneamiento. Estamos de acuerdo que haya una auditoría que revise cómo han sido aprobadas las urbanizaciones, a cuáles les falta papeles y en qué situación están. La pausa administrativa no está sobre la mancha urbana aprobada.



¿Cuál es la mancha urbana de Porongo?

No le puedo decir. Son cuatro en realidad. Está el pueblo Colinas del Urubó, Terebinto, Las Cruces y el viejo pueblo de Porongo. Donde estamos es Pueblo Colinas del Urubó.



¿Eso quiere decir que la mayor parte de las 152 urbanizaciones aprobadas no están en el radio urbano aprobado?

Ahí, hay un tema, las famosas 152 urbanizaciones. No es el número que tenemos nosotros. Nosotros hablamos de unas 70.



Hay permisos municipales para al menos 103 urbanizaciones y la Gobernación tiene 152…



La información completa no la tenemos nosotros. La Alcaldía de Porongo no nos la da. Lo que sí le puedo garantizar es que la mayoría de los vivientes estamos acá, en el pueblo Colinas del Urubó.

Hablamos de 1.500 casas.



No, mucho más, solo esta urbanización tiene 200 lotes. Colinas tiene otro monto.

Lotes, no casas.



Nosotros estamos pasando una carta a nuestros afiliados para que nos proporcionen información de cuántos vivientes tienen, cuántos vehículos entran y salen, para tener un censo claro. La arquitecta Angélica Sosa, en una entrevista en No mentirás, dijo que éramos 15.000 en Porongo y con un puente nos alcanza. Yo creo que podemos ser mucho más, al menos 20.000.



Eso es Porongo, ¿pero en la zona conocida como Urubó?

Calculo que debemos ser unas 8.000 personas

Eso es 1.500 familias.

Sí.

En toda la zona conocida como Urubó, que llega hasta el río Güendá, hay 22.000 hectáreas urbanizadas…



Lo que pasa es eso, han crecido por todo lado. Ves Google Earth y está urbanizado por todo lado y el problema es que no hay vivientes. Y todo eso con un solo acceso. Estaba pronosticado que en 2020 Porongo iba a tener 800.000 habitantes.



Difícilmente se construirá otro puente hasta 2020.

Por eso, es un gran problema que tenemos.



¿Hay que hacer un puente por cada urbanización?

Es que hay solo un proyecto que está ofreciendo urbanización con puente. No hay otra. Desde esta esquina parte el puente Bicentenario, era el camino antiguo a Porongo que se utilizaba desde siempre, no afecta a ninguna propiedad privada y te conecta directamente con la carretera a Porongo.



¿Cuántos puentes necesita en el Urubó y Porongo?

Por la cantidad de urbanizaciones, al menos cuatro.

Así, el cordón ecológico quedará como un coladero.



No se puede perforar tanto y esa es una de las razones por las que aplaudimos que por fin las autoridades se pongan a trabajar en este tema. En otras partes del mundo hacen puentes por las reservas respetando las normas. Se puede hacer y es una cuestión de voluntad política y sabemos que la Alcaldía de Santa Cruz no tiene la voluntad necesaria. A nosotros los vivientes nos tienen a vueltas. Esta resolución nos permite trabajar de forma ordenada y planificada.