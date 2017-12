2017: lo mejor fue el despertar ciudadano; lo peor, la corrupción

Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de comunicación y de movilización social. Los muros individuales y grupales fueron los espacios de expresión ciudadana que mostraron el sentimiento y pensamiento de los individuos de la sociedad.

El ciudadano aprovecha para dejar sus huellas en el mundo digital sobre lo que piensa de determinados temas y situaciones, es por eso que Séptimo Día quiso darles protagonismo a los actores de este espacio pidiendo que sean ellos quienes digan qué fue lo mejor y lo peor de este año que acaba.

En las redes sociales de EL DEBER expresaron repetidamente que la reacción ciudadana en defensa de la democracia y del voto del referéndum del 21 de febrero, que dijo No a la repostulación, fue lo mejor de este 2017.

Los comentarios abundaron en la cuenta de Facebook, algunos más fuertes que otros.

“…Lo bueno es la reacción del pueblo, que no se deja engañar con espejitos, sino que valora el respeto, su moral y compromiso”, escribió Fernando Abasto.

“Lo mejor es que la población abrió sus ojos ante los muchos casos de corrupción del Gobierno, que a toda costa quiere empernarse en el Gobierno y no respeta el voto ciudadano del 21-F, la población está decidida a tomar otra opción y la esperanza está en que los gobernantes se den cuenta y sean conscientes de que el pueblo dijo No y tengan la hidalguía de dar un paso al costado”, escribió Julio César García.

También hubo otros comentarios que destacaron la pujanza y el trabajo de los ciudadanos y destacaron actividades como el Cosquín Rock y el ascenso del equipo destroyano. “Destroyers en la Liga es lo mejor del 2017”, resalta Javier Wilson Yucra.

La palabra repostulación fue la más usada en este año y los memes relacionados con el presidente Evo Morales fueron los que más gustaron, según respondieron los seguidores de EL DEBER a través de la cuenta de Twitter.

Lo peor

Este espacio también sirvió como un desahogo donde los ciudadanos no se limitaron en palabras para escribir sus comentarios y hacer notar su descontento por el Tribunal Constitucional, que habilitó nuevamente como candidato a Evo Morales y a otras autoridades que en este momento están en funciones.



A su vez reprochan la impunidad, el narcotráfico, el nepotismo, la ruptura del orden democrático, la vulneración de la Constitución Política del Estado, el abuso y las malas decisiones del Gobierno.

Compartimos algunas de las opiniones. “Lo peor fue que se está pisoteando el mandato del pueblo en el 21-F y nada parece evitarlo”, apuntó Hugo Márquez Arciénega.

“… la corrupción, el autoritarismo, y que no respeten el 21-F; y lo mejor es que Bolivia está abriendo los ojos”, Andrea Zurita Roca.

“... Se rompió el orden democrático porque el Gobierno actual quiere atornillarse en el poder por encima de la mayoría del pueblo que ya no lo quiere. Lo mejor es que el pueblo reaccionó y se está uniendo para no permitir que la tiranía triunfe”, expresó Jerges Gabriel Mercado.



Gustavo Vásquez Aguirre resaltó que “lo peor, lo inaceptable, es que el Gobierno no respete el 21-F, la mayoría de los bolivianos aún estamos estupefactos ante las artimañas prepotentes, nefastas del Gobierno de incluso llegar a violar la CPE con el único fin de perpetuarse en el poder”.



Cecilia Raquel Chirveches Condori, al igual que muchos subrayó: “Lo mejor es ver que la unión hace la fuerza; y lo peor es la corrupción, impunidad, sinvergüenzuras, etc.”.



Ciudadanos como Javier Wilson Yucra repudian la corrupción y cuestionan la impunidad, pero plantea algunas interrogantes para saber en qué quedó el desfalco del Banco Unión y del Fondo Indígena, el satélite, el caso Zapata, entre otros temas.