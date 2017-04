Seis líderes y la democracia

El acuerdo de seis líderes: Mesa, Revilla, Costas, Doria Medina, Cárdenas y Quiroga, a favor de la democracia, no es algo que pase todos los días. Merece algunos apuntes.



1. El 21-F en las urnas en 2016 y el 21-F en las calles y plazas de 2017 ocasionaron una dinámica de franco empoderamiento social. Más allá de que los partidos apoyaron, así sea marginalmente, a las movilizaciones sociales, es evidente que este avance político tuvo una impronta fundamentalmente ciudadana.

Eso, sin dudas, fue y es positivo. Sin embargo, si bien es cierto que mucha clase política sin respaldo social deviene en oligarquía, mucha sociedad sin correlato partidario deviene en faccionalismo grupal. Allá donde existen Estados fuertes sin sociedad, se producen regímenes autoritarios, y allá donde existen sociedades fuertes sin Estado, se producen Estados Caóticos Ingobernables (los ECIs). Por ese motivo, aunque he sido un ferviente activista de los respetivos 21-F, he estado siempre a la espera de una, digámoslo así, complementación institucional-partidaria. Creo que esta oportuna aparición de seis líderes, se sube a la cresta de la ola social para intentar darle un cariz político. Ergo, las torrenciales aguas sociales encuentran un canal de flujo ‘ordenado’. Eso sirve, y el documento demandando respeto a la democracia, no a la persecución judicial y sí a la elección meritocrática de jueces, es la rúbrica moldeada políticamente del ímpetu social (cada vez más) desbordante.



2. El poder es cambiante. Y este suceso, creo, puede ser el punto de encuentro entre las fuerzas descendentes del masismo y las fuerzas ascendentes de la oposición. Y es que en la historia del poder, hay momentos en que algunos lo detentan masivamente y se posicionan arriba y otros casi no lo perciben y se sitúan abajo. Entre ambos frentes hay un abismo. Pero casi como un ciclo político inexpugnable (sin caer en determinismos), los de arriba van bajando (y perdiendo poder) y los de abajo van subiendo (y ganando poder). En algún momento se cruzan, generando una situación de empate transitorio. Creo que estamos ahí. Considerando lo difícil que es juntar a seis políticos con sus respectivos intereses, es imposible no valorar este acto como algo que puede lograr ser el puntapié inicial que termine, con ciertas movidas ulteriores, convirtiendo el agua en hielo, o sea, generando una verdadera transformación cualitativa y no meros desahogos sociales, valerosos, sin duda, pero efímeros. Eso no ha sucedido aún y puede que jamás suceda. Pero sí creo que hemos llegado, y de ahí la relevancia de este encuentro, al punto de cruce. De ahí se debe ver si los caballeros oficialistas se recuperan o siguen en su imparable caída y si los opositores suben o vuelven al punto de partida.



3. La reacción agresiva del presidente acusando a estos caballeros de ser parte del pasado, no tener moral para denunciar nada o ser agentes de la “restauración conservadora” (le fascina este término), me deja claro que ese desempate necesario no vendrá como resultado del diálogo, respeto a las urnas, consideración por la Constitución y un largo etcétera de medidas institucionales. No, lamentablemente no. Por eso creo que Venezuela puede ser un preanuncio de la Bolivia del futuro. No digo que vaya a ser así, pero la inflexibilidad autoritaria del régimen venezolano impidiendo que se realicen elecciones (no solo el revocatorio sino las elecciones regionales), puede ser algo que encuentre réplica en nuestro país. Ya he escuchado a más de un masista afirmar: “No nos vamos a ir”. Eso pone sobre el tapete una certeza: se ríen de estos pronunciamientos democráticos y se refirman en su certeza de que “hay que ir a elecciones solo si sabes que vas a ganar esas elecciones”. Si no sabes que vas a ganar, mejor cancelas las elecciones.



4. Esto me lleva al último punto: es cierto lo que exige mucha gente: caras nuevas, y alternativas nuevas. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Pero simultáneamente creo, y esta es una hipótesis, sería entrar en su juego –el juego masista- perdernos en peleas por ver quién es la cabeza de esa alianza, qué caras nuevas van, y un largo etcétera. Eso solo va a debilitar lo poco construido. Creo que todo el arsenal debe estar centrado en ese documento mínimo. Y es que en momentos de acentuación autoritaria (recordemos los regímenes dictatoriales) no se puede estar pensando en hacer emprendimientos, firmar acuerdos internacionales, tener bellos planes para modificar la matriz productiva y demás. No, se debe pensar en retornar a la democracia.

En coyunturas como esta, el segundo piso social, el tercer piso económico, el cuarto piso ambiental y el quinto piso cultural solo van a poder ser construidos si el primer piso político tiene sólidos cimientos. La lucha no es aún por ‘caras nuevas’ o ‘más mujeres e indígenas en la foto’ (que por supuesto son imprescindibles) sino por recuperar la democracia y el Estado de Derecho: respeto al 21-F, no persecución judicial y reconstrucción de la justicia. He ahí el meollo. Lo demás ya lo pelearemos después. No vaya a ser que suceda lo inverso: tengamos muchas caras nuevas, pero estos caballeros no se vayan.

En suma, este documento es un paso fundamental en ese afán, al margen, insisto, que luego los votantes no apoyen a estos firmantes.