Mal comienzo para Trump en sus primeros 100 días

Y sin embargo el otrora aspirante que prometió "drenar el pantano", en una referencia a la burocracia enquistada en Washington, no tuvo otra salida que reconocer que tiene uno de los empleos más difíciles del mundo. Si durante la campaña desató ovaciones al proponer eliminar de un plumazo el sistema de seguros médicos que heredó de Barack Obama, pocas semanas después de instalarse en la Casa Blanca tuvo que admitir: "Nadie pensaba que la salud médica sea un tema tan complicado". Más recientemente, recibió al presidente chino, Xi Jinping, con quien pretendía discutir la situación en Corea del Norte, pero rápidamente percibió la increíble complejidad del asunto: "Después de escucharlo por 10 minutos, me dí cuenta de que no es tan simple", dijo.

Todos los ex presidentes ya lo han dicho: instalarse en la casona blanca en la Avenida Pensilvania número 1600 es un golpe que hace que todo el sistema deba reacomodarse. "Hay algo único en este empleo que todo presidente enfrenta: que tú piensas una cosa cuando llegas, pero luego las presiones del trabajo o las realidades del mundo se muestran diferentes de lo que pensabas", dijo recientemente el ex mandatario George W. Bush. Trump no escapó a ese proceso, y tal vez lo único que se mantiene intacto es su hábito de publicar andanadas de mensajes en la red Twitter, muchos de ellos inspirados en la red de televisión ultra conservadora Fox News. Para Trump -quien llegó a la presidencia de Estados Unidos sin nunca antes haber ocupado un cargo político y carecer de cualquier experiencia política o militar-, el abordaje de estar abierto a la evolución parece funcionar. "Yo cambio y soy flexible, estoy orgulloso de mi flexibilidad", dijo poco antes de autorizar el lanzamiento de 59 misiles contra Siria. Esto es tan evidente que hasta el diario Washington Post, generalmente muy crítico del nuevo presidente, publicó recientemente un editorial en que saludó que Trump haya cambiado de posición en temas fundamentales para el país, como las relaciones con China, Rusia o las naciones de la OTAN. "Cuando un presidente pasa de estar completamente equivocado a estar absolutamente correcto sobre temas tan importantes, la respuesta adecuada no es burlarse sino celebrar, aunque sea con cautela", publicó el diario. El 'Trumpismo' La forma y el estilo señalan que Trump es un presidente diferente de todos los que lo antecedieron. En una sorprendente entrevista que ofreció en marzo a la revista Time en que defendió sus alocadas afirmaciones, no tuvo problemas en afirmar: "¿Qué le puedo decir? Tengo la tendencia a tener razón". Con tres meses en la Casa Blanca, muchos de sus detractores consideran que un perfil de Trump escrito por el escritor Philip Roth para la revista The New Yorker en enero era adecuada y justa. En ese artículo, Roth describió a Trump como un presidente "ignorante en lo que se refiere al gobierno, a historia, a filosofía, al arte, incapaz de expresar o reconocer sutileza... y dueño de un vocabulario de 77 palabras". Esto ha dado lugar a que se hable de "Trumpismo", la capacidad de comunicarse con consignas simples. Entre los logros de sus primeros 100 días de gobierno se destaca la nominación exitosa del juez federal Neil Gorsuch para ocupar una plaza en la Suprema Corte, un nombramiento que definió un perfil para ese tribunal. Sin embargo, Trump se ha referido a la marca de los 100 días de gobierno como a un "estándar ridículo", aún cuando fuentes de su equipo coinciden en señalar que se trata de un indicador importante sobre la vitalidad de la nueva administración.

Donald Trump y los medios de prensa estadounidenses aún están en guerra después de sus primeros 100 días en el gobierno, pero las dos partes consiguen beneficios claros de las hostilidades entre el magnate y lo que considera la industria de "noticias falsas".



La decisión del presidente de no participar de la tradicional cena de los corresponsales ante la Casa Blanca, que ocurrirá el sábado, muestra el punto a que ha llegado la relación entre el presidente y la prensa, a la que su asesor Steve Bannon llama "la oposición".



Sin embargo, analistas afirman que mientras Trump usa la prensa para desviar la atención de las malas noticias, los propios medios se benefician de un aumento de lectores y espectadores en busca de alguna información creíble sobre el gobierno, o en busca de una pequeña dosis diaria de más 'trumpismo'.



"Trump ha sido la gallina de los huevos de oro para la prensa", dijo Tobe Berkovitz, un exconsultor político que ahora es profesor de comunicaciones en la Universidad de Boston.



De un lado, Trump tiene un chivo expiatorio a quien puede culpar por sus problemas, dijo el analista, pero "las dos partes están bastante felices con este arreglo".



Diarios como el New York Times han experimentado un crecimiento en su circulación desde la victoria de Trump en las elecciones de noviembre pasado, y lo mismo ha ocurrido con el número de espectadores de los canales noticiosos por cable.



"Uno puede atribuir mucho de esto a Trump", dijo Dan Kennedy, profesor de periodismo en la Universidad del Noreste.



La pregunta clave, sin embargo, es si este aumento de la audiencia y de las suscripciones es un fenómeno temporal o indicativo de una nueva tendencia.



"Podría terminar siendo más sostenible de lo que pensamos aún si Trump sale de escena", apuntó Kennedy. "Hay mucha preocupación con las noticias falsas y toda la basura que es compartida en Facebook", apuntó, que "lo que vemos es una búsqueda de calidad".



Un poco de espectáculo



La aparente mala relación entre Trump y el cuerpo de prensa en Washington está en abierto contraste con las relaciones que su antecesor, Barack Obama, mantenía con los periodistas.



Obama nunca faltó a la cena anual de los corresponsales de la Casa Blanca.



Trump, en cambio, se refiere al New York Times como "ese diario fracasado" y no deja pasar oportunidad de criticar ásperamente a las redes de noticias.



Y sin embargo el presidente ha garantizado entrevistas con prácticamente todas las redes de televisión, llevando a analistas a afirmar que esa hostilidad no es lo que parece.



"Es más bien un poco de espectáculo", dijo Kennedy. En su visión, Trump "llama personalmente a varios de los periodistas a los que humilla públicamente".



Los reporteros Ben Schreckinger y Hadas Gold, del sitio web especializado Politico, entrevistaron a más de 30 periodistas acreditados ante la Casa Blanca y llegaron a la conclusión de que la "guerra" no es tal cosa.



De acuerdo con los dos reporteros, el presidente mantiene una "guerra falsa" con la prensa, al tiempo que el equipo del mandatario mantiene activas relaciones con periodistas.



Ari Fleischer, quien fue portavoz del ex presidente George W. Bush, apuntó que Trump parece haber tomado la iniciativa de atacar a la prensa porque esa postura le produce réditos políticos.



En el mismo evento en que Fleischer hizo esas declaraciones, el reportero Charlie Spiering, del sitio web fanáticamente favorable a Trump Breitbart News, expresó la misma opinión.



Trump, dijo Spiering, no realiza sus ataques "para denigrar a la prensa" sino porque "eso es muy popular entre sus electores. Y sus electores aman los titulares que ello genera".