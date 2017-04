HORÓSCOPO DE HOY

Evita los celos y no te dejes llevar por la molestia interna o por aquello que das por cierto sin saberlo del todo. Las suposiciones no son lo mejor, cuando lo que se necesita es mantener tu paz interior firme. Trata de controlar las emociones y disponte a vivir la vida con más fe.

Es un día para aprovecharlo conectándote con ideas positivas, sacando a brillar tu destreza y habilidad. No te quedes cruzado de brazos y muévete, las oportunidades estarán frente a ti. En cuanto al amor, el contacto con personas afines a ti se hacen presentes este día.

Necesitas poner atención a la salud tanto física como emocional. La paciencia, la tolerancia y la reflexión deben ser tus mejores aliados este día. No dejes que nada, absolutamente nada, te saque de tu centro, pues si pierdes la calma habrás perdido valiosos momentos que no volverán.