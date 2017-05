Cannes cumple 70 años - Recuerdos de sus protagonistas

"Mi primer festival fue con 'Cronos' en 1993, en la Semana de la Crítica. Llegamos sin un duro y vivimos sin un duro. Éramos siete personas en un departamento de dos recámaras y comíamos kebabs baratos. Bebíamos cervezas en el Petit Majestic cuando podíamos.



Ganar el Grand Prix de la Semana de la Crítica me cambió la vida. Sin eso, no se dónde estaría. El premio en efectivo fue un salvavidas importante en un momento muy difícil, en el que debía a la película 250.000 dólares a nivel personal y no sabía cómo pagarlos. Recibí el premio con un esmoquin apretado, con una camisa que no me cerraba del todo. Lloré de alegría".