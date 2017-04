Bosnia, 25 años de la guerra que horrorizó al mundo

Durante el asedio de Sarajevo fueron asesinadas unas 14.000 personas, entre ellas 1.601 niños.



El 5 de febrero de 1994 se produjo el ataque con proyectiles a Markale, el mercado central de Sarajevo, en el que murieron 69 civiles y otros 197 resultaron heridos.



Pero el peor crimen durante la guerra bosnia fue cometido en julio de 1995 en Srebrenica, cuando las tropas serbobosnias bajo el mando del general Ratko Mladic conquistaron ese enclave oriental, "zona protegida" por los "cascos azules" de la ONU.



Las milicias serbobosnias asesinaron a unos 8.000 varones y niños musulmanes, civiles que habían tomado prisioneros en esa ciudad, algo que el TPIY calificó de genocidio.



El Tribunal de Bosnia y el TPIY han condenado por los crímenes cometidos en Srebrenica a unas 40 personas a un total de más de 630 años de prisión, incluidos Karadzic y el general Radoslav Krstic.



También las violaciones en masa se convirtieron en un arma de guerra, como demuestra que entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron violadas durante el conflicto, según estimaciones de la ONU.



Durante la guerra en Bosnia hubo varios cientos de campos de concentración o detención. Los mayores eran Omarska y Keraterm, en el noroeste del país, donde en verano de 1992 las fuerzas serbobosnias tenían a unos 10.000 musulmanes y croatas bosnios.



"Todavía buscamos el paradero de varios cientos de desaparecidos, muchos en Omarska", relata a Efe Sudbin Music, que fue prisionero de ese campo a los 18 años y apenas pesaba 43 kilogramos cuando salió.



La mayor fosa común descubierta hasta ahora es Tomasica, en el noroeste del país, en la que han sido hallados los restos mortales de 600 víctimas musulmanes y croatas, cuya exhumación han esperado sus familiares durante 20 años.



Unas 7.000 personas en Bosnia se encuentran todavía "desaparecidas" y un millón de personas tuvieron que abandonar sus hogares por el conflicto, muchas de ellas para no volver jamás.



A pesar de las desgracias que sufrieron todos los pueblos en Bosnia, 25 años después del inicio de la guerra todavía no existe la disposición para un verdadero proceso de reconciliación.



No solo cada bando interpreta de una forma el estallido del conflicto y los crímenes cometidos, sino que tiene visiones opuestas sobre el futuro del país. Entre muchos serbobosnios los líderes de la época, incluso ya condenados por el TPIY, siguen siendo héroes.



Así, en marzo de 2016, el presidente de la República Serbia bosnia, el nacionalista Milorad Dodik, inauguró en Pale, cerca de Sarajevo, el nuevo hogar estudiantil "Radovan Karadzic", condenado por el TPIY por genocidio.



"Bosnia no podrá abrir el diálogo sobre el futuro, sobre la integración en la UE, si el pasado se tergiversa, esconde, encubre", advierte a Efe el director de cine Dino Mustafic.



Ese pasado "seguirá reapareciendo como un esqueleto en el armario, un demonio que atiza la cadena sangrienta de venganzas y conflictos", concluye el cineasta.