Bolivia, cambios en 192 años como nación

Las cosas van muy bien para unos y regular o mal para otros. En el país de las oportunidades, de los edificios inteligentes, de los smartphone de última gama, de las cirugías médicas con equipos sofisticados, de vehículos que bien pueden costar lo mismo que una casa, también conviven quienes no tienen empleo seguro, o dinero para alguna receta médica o para transportarse de su vivienda que alquila en la periferia o los servicios básicos no siempre llegan hasta las aldeas remotas donde el resto de Bolivia parece tan distante como ajeno.

En esta historia los testimonios sobran y cada uno enriquece y pinta al país que se levanta cada día de cara al sol para hacer patria a su manera.

El exprefecto de Santa Cruz y exministro de Participación Popular, Carlos Hugo Molina, informado como está, maneja el dato de que de los 339 municipios que existen en Bolivia, 256 tienen una población menor a 20.000 habitantes y en ninguno de ellos hay un hospital de segundo nivel ni lo habrá por razones de economía de escala.

“La población de esos municipios está sometida a ‘presión migratoria’. Y si le sumamos indicadores como educación, oferta de servicios, oficinas públicas para realizar trámites, bancos, calidad de vida, la presión aumenta”, afirma en una columna de opinión en la que también proyecta que en 2032 el 90% de los 15 millones de bolivianos viviremos en ciudades, muy por encima del 75% de la población que actualmente mora en una ciudad.

Vivir en una ciudad es tentador para muchos bolivianos. Pero tampoco garantiza una mejora una capital, según varios testimonios.

Elena Corcuy estuvo luchando por su vida durante varios meses. Se encontraba en un hospital municipal donde consiguió una cama en terapia intensiva. No tenía dinero para cubrir las recetas diarias que los médicos le pedían para tratar su mal.

La madre de Elena ha tenido que llegar a Santa Cruz de Yacuiba para buscar ayuda solidaria y para atender a los nueve hijos que Elena criaba sola. Elena murió después de batallar por su vida y es solo un caso de los que existen en Bolivia, de personas que no tienen recursos para garantizarse un tratamiento médico.

En la calle, las personas sienten que se han dado importantes pasos en algunas áreas de la salud, como la compra del nuevo acelerador lineal por parte de la Gobernación, esa máquina de última generación contra el cáncer que realiza tratamientos precisos y más efectivos, sin dañar tejidos sanos. Pero como la demanda es alta, hay pacientes que deben esperar semanas o meses para acceder a radioterapia.

En el país, el 15% de los fallecimientos ocurridos en 2015 fueron por cáncer, que es la segunda causa de muerte. Si bien existen iniciativas nacionales, como el Protocolo para la Detección y Control del Cáncer de Cuello de Útero, la alta prevalencia de este tumor indica la necesidad de dedicar mayores esfuerzos a la prevención y detección temprana,

puesto que este tipo de cáncer puede prevenirse mediante la vacuna contra el HPV y detectarse mediante el PAP (examen ginecológico). Entre cuatro y cinco mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino en el país, una de las más altas tasas de incidencia y mortalidad a escala mundial y la más alta de América Latina, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Rebeca no pudo esperar a que el servicio público le dé un turno para tratarse, por eso optó por vender su casa para ir a luchar contra su mal a Chile, puesto que cada día que pasaba era un reto vivir. “Lo que me costó construir durante toda mi vida me deshice de un rato a otro, pero no me arrepiento, porque se trataba de mi salud”, dice ahora que ya se encuentra mejor y que el peligro, según le han dicho los médicos, ya ha pasado.

En el país de las franquicias de restaurantes y de comida rápida, los bolivianos acuden hasta estos centros para darse el gusto gastronómico como se da un neoyorquino porque el interés de las transnacionales ha llegado atraído por el poder económico que tienen muchas familias que gozan de un trabajo seguro o de un negocio rentable.

La familia Serrano Hurtado ya tiene programado para cada domingo ir a comer a un patio de comidas que se encuentra dentro de un mall emblemático de la ciudad de Santa Cruz. Ahí comen lo que más les apetece, a veces carne a la parrilla, a veces pescado, o una hamburguesa o un cuarto de pollo de receta norteamericana. Esto no hubiera sido posible si es que Hernán Serrano no habría conseguido afianzarse en un trabajo en una empresa constructora.

“Mi familia está gozando lo que yo no pude en su momento”, dice orgulloso.

Pero para otras personas, disfrutar de un patio de comidas es aún inalcanzable. Lorena Soria vive en el barrio Ambrosio Villarroel, que se encuentra cerca del río Piraí y que nació como un asentamiento ocurrido a partir de 1995.

“Aquí parece otro país, aquí no hay restaurantes de lujo y sí hay muchas casas que fueron construidas de manera modesta. Si yo con mi familia nos vamos a comer a un patio de comidas, nos gastamos el presupuesto que es para una semana”, dice Patricia Rodríguez, una vecina del barrio Ambrosio Villarroel, desde donde también construyen el país de acuerdo a sus posibilidades.