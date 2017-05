Asamblea Constituyente en Venezuela, ¿qué implica?

Maduro explicó que la nueva Asamblea Nacional Constituyente estará conformada por "constituyentistas" electos por voto popular por el pueblo, para "fortalecer la constitución pionera, la sabia, la bolivariana de 1999" que fue impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) cuando llegó al poder.

"Anuncio la convocatoria al poder constituyente originario, al proceso popular constituyente para lograr la paz, para vencer el golpe de Estado y para perfeccionar el sistema económico, social y político del pueblo", dijo y señaló que quiere que las llamadas misiones o programas sociales se integren a la Carta Magna.

"Asumo todas las consecuencias, las responsabilidades, y llamo al pueblo a prepararse para una gran victoria constituyente, victoria popular", dijo al señalar que "más tarde" explicará los detalles de la convocatoria que ha hecho.

De momento no hay fechas para la elección, pero Maduro anunció la creación de una comisión presidencial, dirigida por Elías Jaua, actual ministro de Educación, ex vicepresidente, ex ministro de Comunas y uno de los gestores principales del sistema de asistencia, autogestión y poder local del chavismo.

El presidente pidió buscar a los mejores candidatos para tener "una mayoría arrasadora del pueblo chavista".

Maduro señaló que en las próximas horas entregará al Consejo Nacional Electoral (CNE) las bases de esta convocatoria.