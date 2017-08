Zvonko: “No voy a buscar la libertad a cualquier precio”

La primera impresión que da Zvonko Matkovic (38) es la de un hombre entero. En la firmeza de su voz casi no se percibe a un preso sin sentencia al que, en siete años, le negaron el derecho a defenderse en libertad más de 12 veces.

En una conversación en exclusiva con EL DEBER, Zvonko hizo un repaso de lo bueno y lo malo de su estadía en la cárcel, de la relación con Milan (el hijo al que dejó de criar cuando era un bebé), y de su deseo de libertad, que –como él reconoce- es menor que su terquedad.

¿Cómo recibiste el resultado de la audiencia?

Ya estoy demasiado curado de este tema, no me arma ni me desarma. Tenía esperanza y que te digan que 'no', obviamente duele, sobre todo por mi hijo de 9 años quien ha tenido que crecer de forma desproporcionada.



¿Cómo fue la noche anterior a la audiencia?

No me ilusioné, esa etapa de ilusiones ya murió hace tiempo. Las primeras veces que me negaban la libertad era devastador, era salir y volver al cuarto a mascar rabia, pero eso ya pasó. Volví con un sabor amargo, pero luego me senté a charlar con los amigos.



Otros acusados por este caso se declararon culpables y ahora están en su casa. ¿Te has planteado seguir ese camino?



Hay gente que tras declararse culpable se fue a su casa con una sentencia de cuatro años. Yo estoy hace más de siete porque sigo diciendo que soy inocente y que me quiero defender en libertad. No les pido nada más, no quiero que me declaren inocente, solo quiero que me dejen defender en libertad. A veces te dicen ‘declárate culpable y te vas, el que quiere seguir preso sos vos porque si te declaras culpable te vas’. ¿Pero crees que los voy a estar salvando a ellos y que voy a decir que todo lo que yo reclamo es mentira? ¡Hazme el favor! Prefiero pelear por lo que considero que es correcto y no por lo que me conviene.



¿Y cuánto puedes aguantar?

Todo lo que sea necesario, no voy a buscar libertad a cualquier precio. Para mí no es más importante estar en mi casa que demostrar que esto estuvo mal hecho. He comprobado muchas cosas que se hicieron mal en este caso, nosotros hemos hecho huir al fiscal Soza, él dejó una carta diciendo que todo fue armado para destruir a la oposición de Santa Cruz y hay tres personas sentenciadas que confirman lo que Soza hizo. ¿Crees que yo voy a estar firmando un abreviado que dice que soy culpable simplemente por salir de la cárcel? La verdad es que mi terquedad es más grande que eso.



¿Sientes que te tienen como un ícono de este caso?

Quizás la cara visible, pero no porque yo lo hubiera buscado sino que las cosas se dieron así; por ejemplo, cuando sale un audio de Marcelo Soza diciendo que le pidió plata a mi padre.



¿Cómo es tu día a día?

Cuando no hay audiencia viene gente a visitarme, estoy con los muchachos, me siento a charlar y hacemos turnos para preparar el almuerzo, parece un internado. Es como si el tiempo se detuviera aquí adentro.



¿Cómo te llevas con tu hijo?

Él sabe que su padre está peleando una lucha muy difícil por lo que considera correcto y sabe que no me voy a declarar culpable. Cuando viene a visitarme no hablamos de estas cosas, alguna vez me ha preguntado cuándo voy a salir, pero tratamos de aprovechar el tiempo juntos. Es un niño muy sensible y trata de no ponerme mal a mí.



¿Y las fechas especiales?

Nunca las he pasado con él. La Navidad es para los niños y yo no lo quiero traer aquí. En Año Nuevo la pasamos entre los que estamos aquí, pero nada tengo que celebrar.