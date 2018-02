Expolicía paraguayo: "Yo no maté al abogado Herrera, que me hagan peritaje"

Freddy Ariel Galarza, el expolicía paraguayo detenido en las últimas horas acusado de ser el principal autor de la muerte del abogado Julio César Herrera, habló con la red Uno y dio una versión distinta al de la Policía. Asegura que no fue él quien mató al jurista y que existía una deuda de 360.000 dólares que el fallecido tenía con su grupo.

Las declaraciones de Galarza no son oficiales y se filtraron desde las celdas de la Felcc. "Yo no lo maté. Pueden decir que lo hice, pero ellos (la Policía) tiene mis huellas digitales, tienen las imágenes del asesino, que me hagan el peritaje, yo no le disparé al abogado", dijo.





El detenido que será presentado en las próximas horas ante un juez, indicó que la relación que él tenía con la víctima era de negocios y que lo conocía hace tres años. "Nosotros le dábamos dinero para que él invirtiera en bienes raíces, remates de vehículos, casas, terrenos; él nos debía 360.000 dólares (...) no sabía que lo iban a matar".

El acusado deslinda de responsabilidades a la abogada Katherine Capobianco, la supuesta autora intelectual del asesinato.

La familia pondera y agradece

Los familiares del abogado Julio César Herrera Bassta, tras las detenciones, expresaron su agradecimiento a la Policía y ponderaron la labor persistente para dar con el paradero de los responsables del crimen.