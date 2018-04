Víctor Hugo Limpias: “El Arenal será revitalizado para unificar el centro de la ciudad”

Hace 16 minutos

El desborde de comerciantes informales que habían tomado las calles aledañas al mercado Los Pozos amenazaba con anexar el parque El Arenal, tradicional paseo cruceño que ha perdido su valor histórico y turístico. Ahora, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), Víctor Hugo Limpias, ha diseñado un plan de recuperación del paseo mediante la peatonalización de varias calles y la ampliación de la vereda poniente de la calle Aroma.



¿De dónde surgió la idea de recuperar el parque El Arenal?

Fue a raíz de la visita del alcalde Percy Fernández al paseo, con motivo de la serenata de la efeméride departamental, en septiembre del año pasado, se molestó mucho al notar que lucía abandonado, decidiendo intervenir con obras. Ahí fue que me contactó y, como Facultad de Arquitectura de la UPSA, nos involucramos totalmente en apoyarlo en un proceso de evaluación colectiva del parque, el que involucraba un análisis del centro de la ciudad y del mercado Los Pozos.



¿Qué cosas buenas y malas encontraron en el análisis?

Decidimos atacar por varios frentes, para ello se organizaron comisiones, nos contactamos con los vecinos para conocer de primera mano sus vivencias. Una de las primeras cosas que notamos fue que el cerramiento que se había hecho hace algunos años favoreció para la seguridad, pues aseguraron que les transformó la vida. Lo que no ayudó fue la calle Murillo final, que son dos cuadras, por los locales que siguen funcionando. El resto, la zona norte y dentro del mismo paseo, se arreglaron, pues comenzaron a atraer hasta 2.000 personas los fines de semana.



¿Qué se pretende recuperar?

Que sea un lugar de encuentro, para ello debemos diversificar la oferta de atracciones del parque, por eso se debe ampliar la superficie peatonal, pues las calles menores, como la Murillo, Adán Gutiérrez y 6 de Agosto, son vías de poco flujo vehicular, las cuales no afectan el tráfico por la zona, por ello deben ser peatonalizadas. Sin embargo, se las deben arborizar para darles sombra, por eso hay que colocar especies nativas que florecen en diversas épocas del año. La idea es convertir el espacio en verde y turístico, es decir, modificar la vocación comercial de la zona con la implementación de restaurantes, cafeterías, tiendas, etc.



Ahora existen esos pequeños restaurantes y cafeterías, pero están muy cuestionados porque esconden otra actividad. ¿Se van a sacar todos esos boliches?

Sí, tenemos que cambiar todo lo que hay, pues en la ley que aprueba la transformación del parque se habla de que el restaurante o el café sea de atención temporal, incluso con la exigencia de contar con cierto tipo de muebles.



¿Qué otras calles se pueden unir con el parque?



Se tiene en mente conectarlo con dos calles, primero se debe unir a la 24 de Septiembre, la que es el eje uno de la ciudad porque continúa con las avenidas Monseñor Rivero y Cristo Redentor, para lograr esa conexión está proyectado peatonalizar la primera cuadra de la calle Cuéllar, la que sale del parque, hasta la referida 24 de Septiembre.



La otra calle importante es la Aroma, en el otro extremo del paseo, la que debe ser transformada en un canal de transporte público rápido, además de ampliar la vereda oeste de esa vía para que sea una alameda bien arborizada, la que será considerada el borde oriental del parque. Estas dos calles unidas permitirán establecer un vínculo entre El Arenal y el centro de la ciudad.



¿Se ha proyectado unir el parque con la av. Monseñor Rivero?

Sí, se ha visto la importancia de revitalizar esa avenida, que está a solo dos cuadras del parque, recordando la norma aprobada para unir esos dos lugares se deben construir galerías y corredores, además de ampliar y arborizar veredas, pues esa conexión, a través de la 24 de Septiembre, nos podrá llevar hacia la plaza principal y hacia la Monseñor Rivero. Con ello, El Arenal será la base dinamizadora del centro histórico de la urbe.



¿Ese cambio también abarcará el mercado Los Pozos?

La conexión también se dará con la calle Charcas y de ahí hasta el primer anillo o Uruguay, pero eso será luego del traslado de los vendedores informales y la limpieza de las calles y veredas aledañas al mercado Los Pozos.



Dentro del parque, ¿qué obras van a construir?

Vamos a recuperar el mirador, el cual está dibujado en un grabado de 1884, de Manuel Lazcano, el cual debe ser construido en la parte sur del parque, en un espacio que no tiene árboles, tendrá 40 metros de alto y no competirá en altura con las torres de la catedral. Esta torre, que será de uso público y gratuito, será a la vez un parque vertical, donde se implementará vegetación de huertos urbanos.



La laguna es de regulación, ¿qué transformación tendrá según el nuevo proyecto?

Será convertida en una enorme fuente de agua, con rociaderos centrales y alrededor que servirán de pantallas donde será posible la proyección de imágenes.



¿Qué van a hacer en la isla?

Será unida con un puente plano a la casona Banzer, la cual, una vez adquirida por la Alcaldía, debe ser convertida en un museo de ciencia, tecnología y medioambiente. Desde el museo se podrá apreciar el mural de Lorgio Vaca, pues se deben implementar cafeterías en la casona, al igual que en la isla, cuyo extremo norte se convertirá en el escenario de un teatrino que contará con graderías estilo escalinatas que estarán situadas en la parte norte de la laguna, por donde se unirá la Beni con la Aroma.



¿Desde cuándo cree usted que comenzarán a trabajar?

El proyecto base hecho por mi persona y la UPSA fue entregado a Parques y Jardines, que está trabajando en los diseños finales y tengo entendido que empezará a implementarlo a mediados de año.