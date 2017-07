Ventarrones vuelven a causar daños; sugieren tomar precauciones

Un frondoso árbol ubicado en la avenida San Aurelio, entre segundo y tercer anillo, no soportó los vientos fuertes de ayer y se vino abajo, cayendo encima de un micro de la línea 36.

El hecho ocurrió a las 11:30, cuando el vehículo de servicio público pasaba por el lugar. De pronto, el árbol cayó sobre el micro, causando pánico a sus ocupantes.

Según el reporte del titular del Departamento de Emergencia Municipal (DEM), Roxney Borda, este accidente dejó como saldo daños materiales en el motorizado y algunas lesiones al chofer, que fue llevado por Bomberos de la Policía a un centro asistencial.

El árbol fue cortado por personal del DEM para que el micro pueda ser retirado y la vía habilitada nuevamente.

Borda también comunicó que los fuertes vientos registrados en la capital cruceña casi derribaron un gomero ubicado en la avenida Cañoto. Quedó torcido, pero no se vino abajo.

"Este domingo hemos atendido esos dos casos. Pedimos a la población que tome en cuenta que estamos en temporada de fuertes vientos, por tanto recomendamos que no estacionen sus vehículos debajo de árboles frondosos o de gigantografías", indicó Borda.

Añadió que el DEM se encuentra en estado de alerta ante cualquier situación que pueda registrarse en el transcurso de esta jornada, pues el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha declarado que hasta hoy persistirán los fuertes vientos. Para cualquier emergencia, el DEM pide que llamen a la línea gratuita 800-125050.

También se reportó la caída de un árbol en el kilómetro ocho de la doble vía a La Guardia. La Gobernación, la Alcaldía y el Colegio de Ingenieros Forestales recomiendan a la población tomar medidas de precaución en esta época de vientos fuertes.

Otros apuros

Por otra parte, los vientos con ráfagas de 80 kilómetros por hora también causaron problemas en la carretera al norte. Algunos de los turriles que están colocados para alertar sobre trabajos en la vía fueron arrastrados, provocando dificultades y riesgo a los conductores que transitaban por el lugar.

De igual forma, los uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) tuvieron dificultades para llevar a cabo un ensayo de desfile por su 30.º aniversario debido a que los fuertes vientos arrastraban las barreras de contención. El festejo de la Felcn está previsto para hoy en el cambódromo. Ayer, la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) reportó 170 llamadas de emergencias relacionadas con cortes del servicio de energía por problemas con los cables.

Nelson Alborta, gerente de operaciones de la cooperativa, informó de que hasta las 16:00 se recibió ese número de llamadas; sin embargo, no fueron tantas con relación a los casos atendidos el martes, cuando se registraron 745 llamadas. Para resolver los problemas se desplazaron grupos de turno.

Continuarán los vientos

La baja presión que afecta a los llanos orientales ha provocado que Santa Cruz registre fuertes vientos, los mismos que continuarán durante toda la semana, excepto el miércoles, día en que bajarán de intensidad, informó Gonzalo Céspedes, pronosticador de turno de Meteorología de Aasana Viru Viru. Ayer los vientos registraron una intensidad de hasta 80 kilómetros por hora, luego, a las 15:00, bajaron a 70 km/por hora y posteriormente a 50 km/hora.

“Tendremos vientos fuertes toda la semana, un poco calmará el miércoles, pero el jueves volverán a ser intensos. No se estiman precipitaciones. La temperatura oscilará entre 20 grados (la mínima) y 30 grados (la máxima). Es normal los vientos fuertes porque estamos ingresando a agosto”, dijo Céspedes.