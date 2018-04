Venden en Barrio Lindo medicamentos ilegales para tratar la presión alta

Medicamentos de contrabando para combatir la presión alta, como el Losartan, se los encuentra en la feria Barrio Lindo. De acuerdo con el prospecto este fármaco está indicado para pacientes con hipertensión arterial.

“Es una droga que pertenece a la clase de los antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II), que es ampliamente utilizada en el tratamiento de la hipertensión arterial. También se usa para tratar la enfermedad del riñón en personas que tienen diabetes tipo 2.

EL DEBER pudo observar en el pasillo La Paz, de la feria, cómo se vende esta medicina, que es comprada por gente particular y por propietarios de farmacias. “Le doy a precio de costo si lleva varios paquetes”, decía la vendedora el miércoles pasado.

Pero no es el único producto farmacéutico que se vende libremente, también se expende Astorbastina, medicina prescrita por cardiólogos igualmente para pacientes con problemas de presión alta.

A la lista se suma el Migrodolalgial, el Paracetamol, y lo más llamativo son los sicotrópicos. Si bien estos no están expuestos en el mostrador para evitar ser denunciados, se los consigue sin receta médica. Algunas farmacias se proveen de estos lugares.

Asimismo, hay una gama de productos que prometen hacer realidad los sueños estéticos más exigentes: quemar grasa, reducen el apetito, curar el estreñimiento, sin efecto rebote, son naturales y te hacen perder hasta 10 kilos en un mes sin hacer ningún sacrificio. La publicidad ofrece varios milagros para tentar a los compradores, pese a que muchos de los prospectos no se entienden (son chinos).

Atentado y negligencia

“Es un atentado contra la salud de las farmacias el vender medicamentos de contrabando y negligencia de pacientes y familiares que compran medicamentos en lugares no autorizados o de dudosa procedencia”, afirma el presidente del Colegio Médico, Henry Montero.

Agrega que el riesgo al que se somete el paciente es muy elevado, porque los productos farmacéuticos de contrabando no cumplen con las normas establecidas en la Ley del Medicamento, como registro sanitario, número de lote, control de calidad, fecha de vencimiento, etc.

El control es tarea de varios

De acuerdo a la información recogida en el Servicio Departamental de Salud (Sedes), institución llamada a garantizar la salud de la población a través de sus diferentes áreas y servicios, el expendio de medicamentos en lugares no autorizados es por desconocimiento.

Delia Corrales, responsable del Servicio de Farmacias y Medicamentos, indicó que la venta de fármacos en lugares no autorizados para dispensar es de muchas instituciones, como Alcaldía, Fiscalía, Felcc y Aduana etc.

“Es totalmente ilegal, en Bolivia existen un sin número de empresas que fabrican e importan medicamentos con sus respectivos registros sanitarios, por tanto toda farmacia pública o privada está obligada a dispensar productos farmacéuticos con registro sanitario otorgado por la Agencia Estatal del Medicamento”, afirmó, refiriéndose a que algunas farmacias se proveen de medicamentos en la feria.