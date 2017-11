Vélez dice que lo torturaron para que se inculpara

Edmundo Vélez, el hombre que estuvo cinco días detenido acusado de un crimen que no cometió, señala que fue golpeado por policías para declararse culpable.

Puedes leer: Fiscal pide disculpas por acusar a un inocente

"Me tiraron un manazo, me decían ¡por qué lo has matado!, luego me metieron a un cuarto, me pusieron una bolsa en la cabeza y me golpearon", señaló Edmundo Vélez Andane, sobre la forma en que fue aprehendido y culpado por un crimen que no cometió.

El hombre que trabaja en una hacienda en Pedro Lorenzo, pide resarcimiento de daños, que se limpie su imagen y garantías por su seguridad.

El fiscal que llevaba adelante la investigación, Osman Arias, pidió disculpas a Vélez por lo sucedido y agradeció "a Dios porque no fue llevado a Palmasola".

Indicó también que el verdadero autor de la muerte de Félix Cortez Escóbar fue un ciudadano brasileño identificado como Jefferson Roque Dos Santos Oliveira (20) que confesó su delito.