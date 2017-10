Con los cementerios limpios, mañana comienza la visita a los camposantos por la festividad de Todos Santos y del Día de los Difuntos. Para garantizar el orden y un clima de tranquilidad, la Alcaldía municipal anuncia que movilizará a unos 1.500 efectivos para intensificar los controles y hacer cumplir las restricciones, como el ingreso de bebidas alcohólicas y ‘musicones’, así como la venta de alcohol a 200 metros de los camposantos y el asentamiento de ambulantes.

El director municipal de Cementerios, Ronald Romero, indicó que los 25 panteones que son administrados por la comuna volverán a abrir sus puertas mañana para recibir a los dolientes, pues ayer y hoy estuvieron cerrados al público para que el personal de la Alcaldía, con el apoyo de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz), realicen las tareas de limpieza y recojo de basura.

Romero agregó que, dentro del Plan Todos Santos, la Alcaldía tiene previsto intensificar los controles durante el 1 y 2 de noviembre, a fin de garantizar la seguridad y el orden, realizar el control del comercio y del tráfico, y evitar las bebidas alcohólicas y los ‘musicones’, además de garantizar la limpieza.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Ayala, detalló que de este total, 400 efectivos de la guardia municipal se encargarán del control en los cementerios para evitar el ingreso “de cualquier elemento que se considere ilegal, como música y bebidas alcohólicas”, dijo Ayala.

Otros 40 inspectores de esa secretaría serán desplegados en los alrededores de los cementerios para controlar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, mientras que otros 50 funcionarios del Departamento de Emergencias Municipal (DEM) estarán atentos a cualquier situación que requiera el auxilio con personal especializado, bomberos, vehículos de reacción inmediata y ambulancias.

Asimismo, habrá 50 inspectores de Espacios Públicos haciendo el control del comercio, mientras que el personal de Alerta Temprana apoyará ante cualquier eventualidad relacionada con la presencia abejas, aunque durante esta jornada se tiene previsto fumigar todas las necrópolis.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana insistió en la recomendación a la población de que no podrá ingresar con bebidas alcohólicas, además dijo que está prohibido el expendio de alcohol a 200 metros de los cementerios, tampoco pueden ingresar mariachis, bandas o equipos de sonidos.

Por su parte, el director de Espacios Públicos, Orlando Otero, dijo que solo se permitirá la venta de comida, velas y flores en los puestos que han tramitado la autorización respectiva, y no así de los ambulantes, quienes serán pasibles al decomiso de sus productos y multas en caso de intentar burlar el control municipal.



Entretanto, el gerente de Emacruz, Johnny Bowles, dijo que personal de limpieza retirará hoy la basura de los cementerios y que se colocarán 50 contenedores de basura. Además, habrá 20 compactadoras, 15 volquetas y dos palas cargadoras. Emacruz espera recoger este año 1.800 toneladas de basura durante esta festividad.

Venta de flores



Por su lado, el director de Protección al Consumidor, Óscar Montaño, dijo que se velará porque los vendedores de flores cumplan con la lista de precios fijada por la comuna, la cual establece un tope máximo en los precios de estos productos.

Montaño acompañó ayer a los funcionarios de esa repartición hasta el cementerio Sagrado Corazón de Jesús (La Cuchilla) para pegar la lista de precios en lugares visibles.



María Luisa Cartagena, que lleva 27 años en esa actividad, se mostró conforme con la lista oficial al indicar que los precios son similares a los que venían aplicando. Cartagena indicó que los distribuidores estaban ayer abasteciendo el mercado, por lo que se espera que a partir de hoy los puestos ya estén surtidos.



Agregó que la gente no solo busca flores, sino también ramos, los cuales se venden entre Bs 10 y Bs 60, dependiendo del tamaño y de las flores.



Por otro lado, el director de Espacios Público dijo que los vendedores de flores que se asentaron en los alrededores del mercado modelo Plan Tres Mil, fueron notificados para que se retiren del lugar, puesto no que tramitaron autorización para el uso del espacio público.



Otero recordó que está prohibida la venta de flores sin autorización en parqueos y en aceras, por lo que estos gremiales serán reubicados en otro lugar.

No obstante, la dirigente de los vendedores, Victoria Calvimontes, indicó que se ubicaron allí con el permiso de los dirigentes del mercado modelo, que es privado, por lo que tienen su autorización para vender.



Lo dicho por Calvimontes fue confirmado por el máximo dirigente del mercado modelo, Gonzalo Aro. El objetivo es levantar las ventas en dicho centro de abastecimiento.