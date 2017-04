Vehículos de ediles no usan viñetas por seguridad

La denuncia del concejal Johnny Fernández sobre el mal uso que se le estaría dando a algunos vehículos de la Alcaldía, generó la reacción de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa. La autoridad indicó que el concejal Fernández está en todo su derecho de solicitar la modificación de la norma y pedir que todos los motorizados, sin excepción, utilicen distintivos, pero para eso necesita el apoyo de sus colegas.

Sosa subrayó que nadie está infringiendo la norma, porque por medida de seguridad los vehículos del alcalde y de los concejales no tienen viñetas y remarcó que el trabajo no es en horario de oficina. Además, dijo que ella renunció al uso de vehículo, porque asignaron solo 10 al Concejo y se los dejó a sus colegas.

Entre tanto, Johnny Fernández hoy, a las 15:30, debe prestar su declaración informativa ante tres fiscales, por una denuncia interpuesta por el dirigente vecinal Abad Lino, por los presuntos delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, porque asegura que no cuenta con el certificado de solvencia fiscal.