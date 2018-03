Cerca de 30 barrios de Yapacaní bloquean la ruta que une Santa Cruz con Cochabamba, en inmediaciones del surtidor San Carlos, en protesta contra la Alcaldía por obras incumplidas y demandas no atendidas. Los manifestantes aseguran que no levantarán la medida de presión si el alcalde Vicente Flores Terrazas no se presenta en la zona y soluciona los problemas.

Uno de los dirigentes, Lucio Rodríguez, presidente de la Central de Juntas Vecinales del Distrito 1, dijo que 30 barrios determinaron en un cabildo bloquear la ruta interdepartamental debido a que la Alcaldía de Yapacaní no resuelve 10 demandas de la población.

Basilio Villcazana, secretario municipal administrativo, explicó que el alcalde tuvo que ausentarse por un tema urgente y respondió a las dudas de los protestantes. “Respecto a la demanda del mercado municipal, el terreno donde se construirá está en disputa, no hay consenso entre los comerciantes”, indicó sobre una de las demandas.

Sobre el alumbrado público, indicó que el distrito 1 pidió una rebaja, pero las demás subalcaldías no respondieron expresando su acuerdo, de modo que por un solo barrios no se puede hacer la solicitud. Sobre la demanda de alcantarillado sanitario, indicó que se está haciendo el proyecto y se necesita 8 millones de bolivianos más para empezar las obras.

Entretanto, el tránsito se encuentra interrumpido en esta carretera que conecta a Santa Cruz con Cochabamba. Decenas de transportistas y viajeros se encuentran varados.