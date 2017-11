Vecino alerta sobre la intención de pandillas para vengar un asesinato

El presidente de la junta vecinal del barrio El Dorado Norte, donde el 15 de octubre fue asesinado con 12 puñaladas Marco Antonio Dorado Limalobo (22), alertó sobre la intención de los integrantes de las pandillas BDR y Bola 8 de unirse para vengar este asesinato y cobrar, con otra muerte, el hecho de sangre, parte de la realidad sobre las pandillas que se conversó ayer en el marco del Martes de Foro, actividad que EL DEBER realiza semanalmente.

“Se están fusionando las pandillas, vamos a averiguar dónde se reunirán y tomaremos cartas en el asunto. No queremos más muerte en nuestro barrio”, aseguró Ángel Ortiz, dirigente del barrio, que junto al director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, Guillermo Dávalos, y a Brayan, un joven de 18 años que se vio sumergido en el mundo de las pandillas desde los 11 años, fueron parte de la mesa de diálogo sobre esta problemática.

Ortiz además contó que los vecinos han comenzado a actuar de forma directa contra los pandilleros, a los que encaran y en algunos casos enfrentan, pero que por sobre todo buscan que los padres de estos jóvenes que encuentran en estos grupos un espacio donde son escuchados y tomados en cuenta, se conviertan en parte de la solución al problema.

“No entiendo cómo es posible que los muchachos (hombres y mujeres) se reúnan pasada la medianoche en las plazas, sin que sus padres hagan nada”, cuestionó el dirigente y agradeció a las autoridades policiales por coordinar las tareas de prevención en su zona.

Dávalos, a tiempo de hacer un diagnóstico del problema, recordó que un gran error que las autoridades cometen es la criminalización del actuar de las pandillas, ya que afirmó que de las más de 170 que existen en la ciudad, al menos un 90% necesitan un abordaje social y no la aplicación de políticas criminales en su tratamiento.

Pandillero desde los 11 años



Mide casi 1,90 metros, es delgado, atlético y su rostro de niño esconde sus 18 años de vida y la niña de 6 meses que ahora cría y que se ha convertido en el motor de su nueva vida.



“Como mi hermano mayor era parte de la pandilla, entonces yo dije por qué yo no puedo ser así y como no tenía una imagen paternal que me guíe, me metí a los 11 años en las pandillas”, cuenta Brayan, que ayer en poco más de 20 minutos resumió su paso por el mundo de las pandillas a lo largo de seis años.



Dijo que su ingreso a un grupo conocido como los Raper School, parte de la conocida Bola 8, fue el inicio de su vida rebelde y violenta. Señaló que esta pandilla, nacida en su colegio, tenía como característica no consumir drogas.



Sin embargo, los estupefacientes lo sedujeron y se convirtió en un adicto, que luego de algún tipo pasó a ser un microtraficador de cocaína, situación que lo cambió por completo y que pasó de ser pandillero a convertirse en un hombre custodiado por guardaespaldas, que vendía droga y mandaba.



“Todo terminó cuando luego de verme involucrado en un robo terminé preso y allí el Señor tocó mi vida y logré salir del mundo en el que estaba”, aseguró Brayan, que ahora se ha rehabilitado y ayuda a rescatar a otros jóvenes que están pasando por esta misma situación.



Soluciones y alternativas



Al finalizar el programa y luego de escuchar el testimonio de Brayan, Dávalos y Ortiz, coincidieron en señalar que la solución parte por la atención de los padres hacia sus hijos y la interacción más efectiva entre vecinos y autoridades.

Brayan, el joven que estuvo en las pandillas desde los 11 años, dijo que las políticas represivas no generan temor en estos grupos y “más bien les gusta, porque están a expectativa de ellos”.