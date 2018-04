Una mujer denuncia que un militar la agredió

Una mujer denunció, mediante un video publicado en las redes sociales, la grave agresión de la que fue víctima, supuestamente, por parte de su pareja, un teniente del Ejército destinado en una unidad militar en Warnes. Sosteniendo un bebé en sus brazos, la agredida mostró una herida en la frente que requirió, según dijo, de varios puntos de sutura.

"Me estranguló y cuando me estaba desvaneciendo, me empujó y me caí con fuerza hacia el piso", relata y agrega que las agresiones son constantes, pero que no se había animado a denunciar a su pareja, el teniente P.M.C., destinado a una unidad militar en Warnes.

El abogado Omar Durán afirmó que un familiar de la víctima se comunicó para que defienda a la mujer en el marco de la Ley 348, según Erbol. El jurista señaló que, al ser conocido este hecho en redes sociales, la Fiscalía ya debería iniciar una investigación de oficio y convocar a declarar al acusado y esclarecer este caso de tentativa de feminicidio.