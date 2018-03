Un sector gremial se resiste al cambio, a tres días del traslado

A tres días del traslado de los comerciantes informales de Los Pozos al nuevo mercado minorista, ubicado en la avenida Alemania entre séptimo y octavo anillo, un sector de los comerciantes se opone al plan de ordenamiento de mercados del gobierno municipal y anuncia resistencia al cambio de lugar de trabajo.

En ese marco, ayer un grupo de vendedores llegó hasta las instalaciones del Concejo Municipal en busca de una reunión con la presidenta del legislativo, Angélica Sosa, para pedirle que postergue la fecha del traslado hasta consensuar la forma y los tiempos en que se debe concretar el cambio.

Los manifestantes se apostaron en las calles Sucre y Chuquisaca, y por casi dos horas impidieron que entren o salgan funcionarios del edificio legislativo.

Desde ese lugar, Blanca Muñoz y Delia Agudo, voceras de la protesta, explicaron que las observaciones que hacen están referidas al tamaño de los puestos en el nuevo mercado; además, piden que la concesión de los puestos sea por 20 años y no 10, que la distribución de puestos no sea individual, sino por asociación y, por último, aseguran que el nuevo edificio aún no está listo para recibirlos, sino que tiene problemas con las canaletas y con una parte del techo de la guardería, pues se cayó en la última lluvia.

Minutos antes del mediodía, cinco personas ingresaron al Concejo y 10 minutos después salieron con el compromiso de que en las próximas horas los iba a recibir la asesora de Presidencia del Concejo, Rommy Paz.

Otro sector de gremiales se reunió en asamblea y decidió instruir al dirigente Rodolfo Ochoa que agote el diálogo en procura de lograr consensuar la forma del traslado a las nuevas instalaciones.

El megaplan



Por su parte, las autoridades municipales indican que la fecha del traslado se mantiene para el lunes 26 de este mes.

En los últimos días, las comisiones del Concejo se han reunido para analizar la reglamentación de la ley de ordenamiento de mercados y para ultimar detalles para el megaoperativo.



Se conoció que al menos 400 personas serán movilizadas por la comuna para poner en marcha el plan de traslado del mercado Los Pozos y que la reubicación tomará el tiempo que sea necesario.

En detalle

No más asentamientos

La Alcaldía movilizará a 400 funcionarios para ejecutar el plan de traslado de los comerciantes y luego se instalará una vigilia para evitar que los comerciantes minoristas vuelvan a asentarse en las calles aledañas a Los Pozos.



Sin saber qué hacer

Ayer, unos gremiales querían declararse en huelga en las puertas del Concejo, otros planteaban instalar una vigilia en sus puestos de venta y otros ir al diálogo con las autoridades municipales.