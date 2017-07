Un estudio en 3D para que El Fuerte de Samaipata siga vivo

El año pasado, un equipo encabezado por los arqueólogos polacos Mariusz Ziolkowski y Jacek Kosciuk realizó uno de los estudios más importantes que se ha hecho a El Fuerte de Samaipata: el escaneo 3D completo de esta piedra tallada, que es considerada la más grande del mundo.

El jueves, en el Museo de Samaipata, ambos investigadores presentaron los resultados preliminares de este trabajo. El resultado final se conocerá en septiembre de 2018 y permitirá a las autoridades departamentales y nacionales saber qué camino seguir en cuanto a la conservación de este sitio arqueológico, que fue declarado en 1998 Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que sufre por la erosión.

El estudio

El trabajo se ha titulado Estudio y documentación completa del sitio de El Fuerte de Samaipata de la lista del Patrimonio Mundial, y según Mariusz Ziolkowski (doctor director del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia en el Cuzco) fue una primera fase muy satisfactoria. “Dentro del programa, lo único que nos afectó fue el tiempo, porque llovía el año pasado y esto siempre dificulta, pero lo logramos todo conforme al cronograma”, recordó el investigador.

Para llevar a cabo su labor se colocaron 278 estaciones de escaneo en El Fuerte, en total se ha recogido 150 gygabytes de datos de scan y 1.800 fotos de alta resolución de 24 megapíxeles, que permitirá tener una radiografía completa de la roca.

Fue un trabajo exhaustivo que requirió el apoyo de otros importantes arqueólogos, como el italiano Giuseppe Orefici, experto en petroglifos del Centro Italiano de Estudios Arqueológicos Precolombinos que tiene su sede en Nazca (Perú). “Giuseppe hizo 2.700 fotos de El Fuerte y aparentemente ha identificado 30 petroglifos (símbolos grabados en roca) que no se habían identificado hasta ahora”, comentó Ziolkowski; además, ellos también notaron una de las representaciones cuya imagen continúa confusa y esperan que con el trabajo final se sepa a qué figura pertenece, si es una lagartija o un felino.

“Se hará un estudio profundo de los petroglifos y se establecerá un mapa de riesgos, es decir, se determinará qué parte de la roca es la más expuesta a los peligros”, dijo el especialista.

“Tenemos dos periodos al año peligrosos para El Fuerte: primero desde fines de julio hasta fines de septiembre, donde la temperatura es muy alta. La diferencia entre la temperatura del día y de la noche es muy pronunciada, lo que produce un shock térmico en la piedra y eso puede crear problemas de erosión”, indicó Ziolkowski.

El escaneo en 3D se hizo desde dos elementos: uno terrestre, con escáners láser de diferentes tipos con tomas aéreas pero que se hacían desde el terreno plano; y el elemento aéreo, con un escáner montado en un dron que tenía una cámara multiespectral, con cámara infrarroja y otra cámara de luz visible. “Todos los datos recogidos están registrados en nuestra principal memoria, que es equivalente a 24 terabytes. Después estos datos están procesados por seis procesadores Xeon”, explicó Ziolkowski.

La potencia de las imágenes incluso ha podido captar pisadas y escrituras hechas por gente que visitó El Fuerte hace 40 o 50 años, es decir, marcas hechas por diversión, quizás. “También esto se puede considerar un documento histórico que nos permite saber desde cuándo venían los turistas por acá, pero por favor, no lo hagan más”, bromeó el arqueólogo polaco, que junto con su colega Jacek Kosciuk han participado en las investigaciones y trabajos de restauración y conservación de 40 patrimonios de la Unesco en diferentes países.

Perjuicio

Los factores más importantes que provocan la erosión de la roca son la vegetación (hierbas, pequeñas plantas), hay zonas afectadas por los líquenes y por diferentes depósitos de materia orgánica; zonas naturales y creadas por el hombre de infiltración de agua y también hay zonas expuestas a la erosión por el viento, señaló Ziolkowski.

“El Fuerte tiene una característica geológica que la hace blanda; es más fácil para que los líquenes (organismos que resultan de la simbiosis entre una alga y un hongo) penetren en ella. También hay líquenes en Machu Picchu, pero allá hace un mejor clima”, dijo Ziolkowski.

La mirada a El Fuerte con tecnología de última

Procesos. En el estudio se realizó un escaneo láser tridimensional, fotogrametría de proximidad en luz visible, fotogrametría de proximidad pero multiespectral, fotogrametría de precisión. El año pasado tuvieron el permiso del Ministerio de Culturas para hacer estudios petrográficos y mineralógicos, explicaron los expertos.

Colaboración. El arqueólogo boliviano Delfor Ulloa fue el codirector del proyecto. Luis Callisaya, director del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Samaipata, proveyó los voluntarios para la labor de los polacos.

Contratiempo. Se hicieron también 40.000 fotos en RGB (Red, Green, Blue), de manera manual, ya que lamentablemente el viento impidió que el dron volara.

Pericia. Los 278 puntos de escaneo permitirán ver cualquier punto de El Fuerte y tomar la medida -milimétrica-exacta de cada uno de ellos.

Una piedra con mucha historia en Samaipata

El Fuerte es una roca esculpida de 250 metros de largo por 60 metros de ancho en una superficie de 1.2 hectáreas, lo que lo hace el mayor petroglifo del mundo. Está situada en una colina a 1.950 msnm.

En el siglo X se percibe presencia tiwanacota, ya entonces la roca era lugar de culto y la influencia inca se percibe en los dibujos, en los petroglifos de -aparentemente- comienzos del siglo XVI, según las fichas radiocarbónicas del arqueólogo alemán Albert Meyers.

Este estudio de El Fuerte está financiado por el Centro Nacional de Investigación Científica de Polonia, una entidad del Gobierno polaco. Las imágenes que se encuentran en esta nota son cortesía del Laboratory of 3D Scanning and Modelling of Wroclaw University of Science and Technology, en Polonia, y el manejo estuvo a cargo de Jacek Kosciuk.