Un auxilio adecuado puede salvar la vida de los niños en casos de accidentes caseros

Los niños son vulnerables en todas las etapas de su vida, pero especialmente en el periodo de lactancia y cuando empiezan a caminar, pues están expuestos a percances caseros que pueden causarles incluso hasta la muerte, opinan personas entendidas en la materia, por lo que sugieren a los padres de familia instruirse en primeros auxilios para actuar con conocimientos técnicos ante una caída, un atragantamiento, una quemadura o una electrocución.

Según datos, en el Hospital de Niños Mario Ortiz atienden un promedio de dos casos por semana de atragantamientos con objetos sólidos. Los accidentes con lesiones y fracturas, leves y graves, aunque no hay estadísticas, también son frecuentes, informó el pediatra Luis Carlos Bernachi, razón por la cual esta página contiene consejos elementales de prevención y de auxilio primario previo al traslado de la víctima a un centro médico.

Cuidados para el lactante

La muerte súbita o repentina de un bebé, aparentemente sano, suele pasar cuando está dormido y acostado. Se desconocen las causas, pero entre ellas está la broncoaspiración por reflujo o por acostarlo sin haber eructado, después de su alimentación.

“Los lactantes pueden morir súbitamente ahogándose con su vómito cuando se los acuesta inmediatamente después de tomar leche. Antes hay que hacerlos eructar y echarlos de espalda en una cama inclinada a 20 grados. Cerca del 70% de los niños pequeños padecen de reflujo entre los dos y cuatro meses, por lo que se debe tener cuidado”, manifestó el médico con más de 30 años de experiencia.

Los lactantes deben dormir en un colchón duro, porque en uno blando pueden hundir la cara, taparse la boca y las fosas nasales y morir asfixiados. En su cama no debe haber cabeceras ni cobertores, pues se los pueden poner encima y morir por inhalación de su propia emanación de dióxido de carbono, añadió el galeno.

Iván Echalar, coordinador de capacitación en primeros auxilios de la Cruz Roja, explicó tres pasos de la maniobra de Heimlich en caso de que un bebé esté sufriendo una broncoaspiración.

El primero: colocarlo boca abajo, con la cabeza un tanto inclinada y sosteniéndole el pecho con una mano. Luego, con la palma de la otra mano comprimir la espaldita de forma descendente por cinco veces.

Si el pequeño no reacciona, se aplica el paso dos: se lo vuelca con la cara hacia arriba, sosteniéndolo por la espalda con una mano y con los dedos índice y mayor, juntos, se presiona el centro del pecho otras cinco veces; si llora, es señal que ha vuelto a respirar. Si sigue en silencio o desmayado, se aplica el paso tres: se le da respiración boca a boca para comprobar si ingresa aire por la vía oral. Si no reacciona, se lo debe llevar rápidamente a un centro médico de segundo o tercer nivel, dijo Echalar.

Saber qué hacer

Desde el momento en que caminan los niños se exponen a los accidentes. Se pueden caer de las escaleras, subirse a los muebles y tumbárselos encima; sufrir choques eléctricos, quemaduras o atragantarse con algo.

El pediatra Rubén Luna dijo que ha atendido a niños con traumatismos encefálicos por lesiones causadas por golpes de mesas, televisores y otros objetos.

Bernachi reveló que una niña andando en patines se cayó encima de una mesa de vidrio blíndex y se incrustó un pedazo de vidrio de 12 cm en un muslo.

En el caso de una herida, no se le debe echar nada; hay que comprimirla con la mano o con un trapo sin dejar de presionarla hasta llegar a un hospital para evitar un desangramiento mayor.

En caso de quemaduras, hay que aprender a identificar el tipo. La de primer grado solo pone rojiza la piel; la de segundo grado causa ampollas y no hay que reventarlas. En ambos hechos se le puede verter agua unos 10 minutos para aliviar el dolor.

La quemadura de tercer grado es profunda y la más grave de todas. Solo hay que tapar la zona afectada con algún trapo y llevar de forma inmediata al afectado a un hospital de tercer nivel.