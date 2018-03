Tras la desocupación de los alrededores de Los Pozos será revitalizado El Arenal

Inmediatamente después de la salida de alrededor de 3.000 comerciantes informales asentados en los espacios públicos de los alrededores del mercado Los Pozos, la cual está prevista que se inicie el lunes, la Alcaldía pretende poner en marcha el plan ideado por el arquitecto Víctor Hugo Limpias para recuperar el parque El Arenal, el cual sufre alguna invasión de los mercaderes ambulantes.

En la segunda sesión llevada a cabo ayer en el pleno del organismo deliberante, en la que estuvo invitado el alcalde Percy Fernández, la presidenta Angélica Sosa reiteró que el traslado de los mercaderes comenzará el 26, el cual se prolongará por tiempo indefinido, pues se iniciará un largo proceso de vigilia para evitar nuevos asentamientos, tal como sucede en la rotonda y calles aledañas en el Plan Tres Mil.

Asimismo, una de las medidas de coerción para los propietarios de negocios y viviendas que sacan sus productos, ocupando las aceras y también la calzada de la zona de Los Pozos, será el cobro de impuestos, pues la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) ha descubierto que hay una deuda de Bs 200 millones, la cual debe ser pagada.



Transporte



Para evitar que regresen los ambulantes que sean trasladados, tal como ocurrió en 1998 con el mercado Mutualista, los concejales se reunirán hoy como parte de la comisión mixta, para analizar la ley específica para Los Pozos, en la que deberá contemplarse la disminución de líneas de micros que pasen por las calles Aroma y Charcas, pues están congestionadas.



El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, explicó que actualmente circulan por la Aroma 43 líneas de micros, mientras que por la Charcas son 32, las que meten 292 motorizados por hora a Los Pozos.

“Al nuevo mercado, situado en la avenida Alemania, casi octavo anillo, serán reorientadas las rutas de micros de transporte urbano, y también los trufis provenientes de los municipios del Norte Integrado, que son 23 operadores, para llevar 19.000 pasajeros en horas pico”, acotó.

El concejal Johnny Fernández pidió que la nueva norma por aprobarse se la haga cumplir para evitar que los minibuses sigan ingresando dentro del primer anillo, donde ya no se efectúan los controles de meses atrás.



Traslado



Aunque Angélica Sosa sostiene que el traslado comenzará el lunes, los mercaderes involucrados no están de acuerdo. Según el dirigente Rodolfo Ochoa, mandarán hoy al burgomaestre Percy Fernández el pedido de prórroga, aunque no precisaron la fecha.

Por su parte, el concejal y dirigente gremial, Jesús Cahuana, insistió en que se debe ejercer mano dura si hay objeciones en el reordenamiento

de Los Pozos.



“Sé que los propietarios de las viviendas y edificios de las calles aledañas a Los Pozos están maquinando el rechazo porque ven amenazados sus intereses, pues aparte de alquilar piezas también negocian con las aceras y con las calles, además de dar conexiones de luz y de agua, por ello se los debe frenar”, anotó.



Sosa manifestó que procederán a fiscalizar las licencias de funcionamiento de los propietarios o arrendatarios de locales, pues de acuerdo a ley deberán permanecer dentro del espacio físico declarado en sus documentos tributarios.



Parque



En cuanto al mejoramiento del área de influencia del parque El Arenal, el urbanista Víctor Hugo Limpias reveló que serán peatonalizadas las calles prolongación Murillo, 6 de Agosto y Adán Gutiérrez, desde el paseo hasta la Aroma, en las cuales se plantarán árboles de especies nativas para cambiarle la cara y revitalizar el paseo, el que está venido a menos por la presencia de tugurios y de vendedores ambulantes que son parte del rebalse de Los Pozos.



Este proyecto de transformación se apoya en la ley aprobada en diciembre de 2016. Para mejorar el parque se debe construir un mirador de 40 metros de altura, así como un jardín vertical y la habilitación de un parqueo subterráneo para 300 vehículos.

Los proyectos

Ley para Los Pozos

Una norma específica del traslado será analizada y debatida entre hoy y mañana por los concejales para que el alcalde la promulgue el viernes.



Revitalización

El parque El Arenal debe ser cambiado ni bien salgan los vendedores informales de las calles y veredas de alrededor.



Embellecimiento

Entre las obras para mejorar el tradicional paseo están la construcción de una megafuente de agua, ampliar la isla de la laguna y cambiar uno de los puentes que la une con la casa Banzer.



Atractivos

La habilitación de una casona antigua en museo y la edificación de un mirador y un jardín vertical mejorará el panorama.