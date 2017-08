Transportistas denuncian deterioro de obra paralizada

Un grupo de transportistas afiliados a la Federación Departamental 16 de Noviembre instaló ayer una vigilia en las puertas de esa sede y pidió al Gobierno de Evo Morales que ordene una investigación sobre supuestos actos de corrupción en los que habría incurrido su máximo dirigente y también asambleísta del MAS, Róger Gonzales.

La vigilia se instaló en la acera de la sede de la federación, que permanece cerrada bajo llave desde hace 17 días.

Durante esta semana, el grupo permanecerá 12 horas continuas en la vigilia y la próxima semana, durante todo el día. Además, realizará movilizaciones, aseguró Remberto Cossío, presidente del comité ad-hoc.

Cossío explicó que a inicios de este mes una comitiva de más de 100 personas se trasladó hasta Samaipata para verificar en qué situación se encontraba la construcción del surtidor que fue financiado con recursos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.

“Hemos verificado que el surtidor está inoperable, todo el material que le colocaron es de medio uso y la obra está muy deteriorada porque hasta la fecha no ha sido concluida”, dijo al mostrar fotografías de la inspección. Según Cossío, las mangueras del surtidor están resquebrajadas, los tanques y bombas están oxidados, el techo ya presenta deterioro y el terreno se ve amontado.

Según los denunciantes, hace cinco años la directiva de la federación, al mando de Gonzales, recibió $us 474.897 del programa gubernamental para construir un surtidor de gas, gasolina y diésel que beneficie al sector, y otros $us 200.000 para refaccionar la sede de la federación. Indican que el Gobierno favoreció al sector con 220 viviendas sociales, pero que se desconoce a quiénes benefició.

La Fiscalía pidió pruebas

Todas estas denuncias llegaron hasta el Ministerio Público; sin embargo, la Fiscalía recomendó a los denunciantes replantear la demanda y adjuntar más documentos de prueba, explicó el diputado por el MAS y exlíder de los transportistas, Mario Guerrero, que encabeza al gru-

po que pide la renuncia de sus máximos dirigentes.



Los denunciantes también enviaron una carta al presidente del Estado, Evo Morales, para pedirle que ordene una investigación sobre el destino de los recursos entregados al sector, pues no descartan malversación de fondos. La misiva que enviaron está firmada por los secretarios de las asociaciones del transporte urbano.



Gonzales no responde

EL DEBER se comunicó vía celular en tres oportunidades con el asambleísta Gonzales para conocer su versión. Él pidió responder más tarde porque estaba en una reunión, pero después no contestó su celular.

No obstante, el 3 de agosto, Gonzales negó las acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito, explicó que el surtidor no opera porque falta terminar de construir el tendido eléctrico para conectar a las bombas del surtidor y en el tema de las casas afirmó que él solo validó lo que hizo el anterior directorio.