El presidente de la Federación de Transporte Libre del departamento de Santa Cruz, Jhonny Valdivia, informó que su sectoren rechazo a la repostulación de Evo Morales."Vamos a trabajar normalmente con todos nuestros sectores que aglutina la Federación, como ser mototaxis, taxis, radiotaxis, trufis, minibuses (...), solo vamos a pedir a nuestro Ministro (de Gobierno) y a nuestro Comandante departamental (de la Policía) con una nota, para que realmente tengamos garantías", indicó Valdivia a ABI.El dirigente aclaró que no se acatará la"No somos políticos y esto se está haciendo política y nosotros los transportistas no lo somos; necesitamos trabajar y que nuestras familias tengan alimentos y ropa", sostuvo.Jhonny Valdivia negó que su sector haya decidido no participar en esa medida de presión porque el Gobierno haya entregado un vehículo a esa organización, como denunciaron políticos de oposición la semana pasada."Hemos recibido un vehículo hace unas tres semanas, pero esos son puntos que han sido atrasados y en la cual se nos está haciendo entrega", agregó.