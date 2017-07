Trabajadores del San Juan de Dios analizan otro paro

Después de cumplir un paro de dos días, el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios no descarta iniciar un nuevo paro, pero esta vez de tres días, a partir de este lunes.

Así lo manifestó ayer la máxima dirigente del sector, Cleotilde López, ante la negativa de las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz para atender el pliego petitorio.

El sindicato pide el pago de subsidios, desde febrero hasta julio, para los trabajadores eventuales y, entre otros puntos, el arreglo del tomógrafo, pues por fallas no funciona desde hace varias semanas, en perjuicio para los pacientes.

La respuesta al pedido de los dirigentes no se dejó esperar por parte del secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, que indicó que la demanda de los trabajadores es injustificada y que aunque se siente 10 veces a negociar con la dirigencia sindical les dirá que el pago del subsidio no lo define la Gobernación, sino instancias superiores”.

“No les voy a pagar por más paros o huelgas de hambre que hagan. No se les puede pagar mientras no tengamos una orden superior porque de lo contrario corremos el riesgo de ser sometidos a un juicio por malversación de fondos. No les puedo pagar, no hay vuelta”, expresó el galeno.

Urenda explicó que existe una instructiva del Ministerio de Economía que indica que no se puede pagar subsidios a los trabajadores eventuales.

No obstante, también dijo que ha hecho una representación ante la justicia para saber si se puede atender la demanda de los trabajadores, por lo que se aguarda respuesta.

Debido al paro de 48 horas muchos pacientes resultaron afectados, pues no todos consiguieron ser atendidos en el servicio de emergencias.