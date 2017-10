Trabajadores de salud suspenden paro e instalan mesas de diálogo

Los trabajadores de salud de Santa Cruz decidieron suspender el paro indefinido ayer, cuando se cumplía el tercer día de la medida, y acordaron instalar mesas de trabajo para buscar solución a su pliego petitorio con las autoridades de la Gobernación y de la Alcaldía cruceña.

Los primeros en levantar la medida de presión fueron los trabajadores del hospital de Niños Mario Ortiz, que demandaban el cambio de la gerente general de ese nosocomio. A primeras horas de ayer la dirigencia de la Federación de Trabajadores de Salud selló un convenio con el secretario de Salud de la comuna cruceña, Fernando Mustafá, quien se comprometió a agilizar el pago del bono de vacunación a 134 funcionarios.

Mustafá y el máximo dirigente de los trabajadores, Roberth Hurtado, por separado, explicaron los alcances del acuerdo sellado, gracias a la mediación del representante del defensor del pueblo de Santa Cruz, Jorge Paz Yabeta.

Una vez que el Viceministerio de Finanzas fije fecha para una audiencia que solicitó Mustafá se conformará una comisión con delegados del sector de salud para que se trasladen a la sede de Gobierno y expliquen que la comuna necesita una norma jurídica que le autorice el pago del bono de vacunación.

En cuanto al conflicto en el hospital de Niños se determinó que desde el lunes se instalen mesas de trabajo para buscar una salida al pedido de cambio de la gerente de ese hospital a quien acusan de maltrato laboral.

Sobre la demanda de los trabajadores del hospital San Juan de Dios relacionada con la compra de repuestos para el tomógrafo, Hurtado explicó que la Gobernación tiene un plazo de 45 días para que gestione la adquisición.

Sobre el otro reclamo referido al despido de seis funcionarios del hospital San Antonio de Charagua, indicó que ya se presentó un recurso ante la Dirección Departamental del Trabajo para que esta instancia ordene la reincorporación de ese personal.

“No nos gusta ver el sufrimiento de la gente con estos paros, pero también quiero que la población entienda que nosotros tenemos familia y que reclamamos por nuestros derechos y para que mejore el sistema de salud”, expresó el dirigente Hurtado, justificando la medida de presión que dejó sin atención médica a cientos de pacientes, pues todos los hospitales de primer, segundo y tercer nivel suspendieron la atención en la consulta externa.

Tras sellar esos acuerdos, el representante del defensor del pueblo ponderó la predisposición de las partes en conflicto para ceder, garantizando así el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a los servicios hospitalarios.

En los hospitales

Mustafá afirmó que, a excepción del hospital Francés, en los otros nosocomios de segundo nivel que administra el gobierno municipal la atención fue normal durante los días de paro. No obstante, a los que no acudieron a sus fuentes de trabajo no se les renovará sus contratos, que fenecen en diciembre.

Después de que a las 9:30 se suspendiera el paro, la atención en los hospitales empezó a normalizarse, especialmente en el de Niños Mario Ortiz.

En el San Juan de Dios, los trabajadores se encargaron de avisar a los pacientes que desde el lunes la atención será normal en todos los servicios. En el Japonés ocurrió algo similar.