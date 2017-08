Trabajadores de salud cumplen un paro de 24 horas en Santa Cruz

Trabajadores del sector salud se encuentran acatando un paro de 24 horas en protesta contra el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que se rehúsa a pagar un viático por campaña de vacunación a 150 funcionarios de los centros asistenciales de primer y de segundo nivel, que están bajo administración de la comuna cruceña.

No obstante, autoridades municipales han dicho que el pago no corresponde, pero que si el Gobierno nacional (Ministerio de Salud) ordena que se les pague, lo harán. Extraoficialmente se conoce que el Ministerio de Salud dejó en manos de la comuna cruceña la decisión sobre si se cancela o no dicho viático, porque es un gobierno autónomo.

Robert ´Pimpo' Hurtado, máximo dirigente de los trabajadores de salud de Santa Cruz, explicó que cada año se hace efectivo este pago, que es de Bs 3.814 (dependiendo de la antigüedad del trabajador), por lo que ahora no entienden por qué se rehúsan a cumplir con el pago.

Consultado del por qué el paro también se acata en los hospitales de tercer nivel si el personal de estos centros no son los afectados, el dirigente respondió que lo acatan por solidaridad. "Somos una sola familia", expresó.

El dirigente indicó que si persiste la negativa de pagar el incentivo, los paros continuarán.

Maternidad

Mientras tanto, los trabajadores del hospital de la Mujer Percy Boland también están acatando un paro de 24 horas, pero sus demandas son distintas al resto. Los dirigentes piden a la Gobernación la institucionalización de los cargos de la dirección y de la administración de este nosocomio, que se resuelva el problema de la lavandería y, entre otros puntos, que se permita al personal tomar las vacaciones anuales que les corresponde por ley.

Al respecto, Alison Monje, gerenta de hospitales de la Gobernación, lamentó el paro que afecta a muchas pacientes y aseguró que el pliego petitorio de los trabajadores está siendo atendido, tal como se acuerdo en una reunión de conciliación con el sector en la Dirección de Trabajo.

"Ellos aducen incumplimiento, pero los plazos para la atención a sus demandas están aún vigentes. Con respecto a sus demandas de tipo administrativas, queremos recordarles que esa es una tuición de la Gobernación y no de los dirigentes sindicales. No estamos afectando ningún derecho laboral, por lo que el paro es injustificado", dijo Monje.