Trabajadores de centros de salud advierten con otro paro

Trabajadores del sector salud cumplieron ayer un paro de 24 horas para exigir el pago del bono de vacunación, pero como no fueron escuchados, advierten con otro, de 48 horas, que se cumplirá la próxima semana, así lo indicó el dirigente máximo del sector, Roberth Hurtado.

El dirigente dijo que la Alcaldía se rehúsa a pagar un viático por campaña de vacunación a 150 funcionarios de los centros de primer y de segundo nivel que están bajo administración de la comuna cruceña.

No obstante, el secretario de Salud, Fernando Mustafá, indicó que el pago no corresponde, pero que si el Gobierno (Ministerio de Salud) ordena que se les pague, lo harán. Se sabe que el Ministerio de Salud dejó en manos de la Alcaldía cruceña la decisión sobre si se cancela o no dicho viático porque es un gobierno autónomo.

Hurtado explicó que cada año se hace efectivo este pago, que es de Bs 3.814 (dependiendo de la antigüedad del funcionario).

Entretanto, los trabajadores de la maternidad Percy Boland también llevaron a cabo ayer un paro de 24 horas para pedir a la Gobernación la institucionalización de los cargos, que se resuelva el problema de la lavandería y de las vacaciones. Alison Monje, gerenta de hospitales de la Gobernación, dijo que el paro es injustificado.