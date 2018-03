Toma deja 7 muertos en Palmasola; internos no controlarán la disciplina

Tomar el control del régimen abierto de Palmasola le costó sangre al Gobierno; siete reclusos fallecieron y tres policías resultaron heridos de bala en un fuego cruzado. El desenlace fatal se dio 10 días después de que los internos de este pabellón realizaran un motín y atacaran a 10 internos del ‘bote’ y a 38 del PC-6.

Por este motivo, también se determinó que 20 ‘cabecillas’ que tenían el control del penal sean trasladados a cárceles de Potosí, La Paz, Cochabamba y Tarija, entre ellos Víctor Hugo Escóbar Orellana, ‘Oti’, quien será llevado al centro paceño de máxima seguridad, Chonchocoro.

La versión sobre los enfrentamientos dada por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jose Luis Quiroga, es que se tenía la misión de descabezar a los grupos que tenían el control en el PC-4, que algunos internos esperaron pertrechados con armas de fuego en los techos de los pabellones y que tenían listas garrafas de gas para resistirse. Los primeros en disparar fueron los reclusos y los policías respondieron.

El representante del defensor del Pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz, aseguró que los hechos sangrientos pudieron evitarse, pero lamentó que las recomendaciones que hizo su institución no fueran escuchadas por las autoridades.

Quiroga detalló que en la requisa se hallaron armas de fuego, puntos de venta de droga, plantas de marihuana y una destiladora de alcohol. Además, señaló que se evidenció una serie de comodidades y privilegios que tenían muchos internos en sus habitaciones para disponer de electrodomésticos, antenas de televisión satelital, entre otros objetos de valor.

La requisa no llegó a los internos del pabellón de mujeres y del área de máxima seguridad Chonchocorito, donde también se conoce que hay grupos de poder que se benefician de cobros irregulares a internos y a sus visitas.

Al final del día, el viceministro aseveró que de aquí en más no se permitirá la formación de nuevos grupos de poder al interior de Palmasola y agregó que esta disposición se extenderá a los otros recintos carcelarios del país.



“No vamos a permitir que existan estos grupos violentos que monopolicen el poder. No se permitirán más grupos de disciplina”, apuntó Quiroga y adelantó que se construirá una torreta de control en medio del PC-4, además de explicar que los policías se mantendrán dentro de este espacio.



“De aquí en más se escribirá otra historia. El penal pasará a control de la Policía, no más privilegios para ningun privado de libertad”, enfatizó el comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, que anunció la implementación de más cámaras de seguridad, el paraguas para anular las señales de teléfono celular y el incremento de efectivos para colaborar en las tareas de seguridad.



Cronología de la intervención



A la 1:00 de la madrugada de ayer, los 2.292 uniformados que participaron del operativo partieron desde la Villa Olímpica rumbo a la penitenciaría, donde ingresaron una hora después. Según las mujeres de los reclusos que fuera del penal buscaban saber cómo estaban sus seres queridos, los internos ya sabían que iba a realizarse una requisa, pero de manera pacífica.



Sin embargo, la versión policial dada por el viceministro y por el comandante nacional de la Policía señala que los internos esperaban con más de un centenar de garrafas de gas amenazando con incendiar el penal, que había algunos reclusos con armas de fuego en lugares estratégicos y que fueron ellos quienes empezaron a disparar.



Los relatos de algunos de los testigos señalan que alrededor de las 4:00, los reclusos llegaron a abrir cuatro garrafas de gas y prender fuego para usarlas como ‘lanzallamas’, además de estar munidos de bombas molotov. Ahí se desató la balacera y hubo gasificación hasta que los más revoltosos fueron reducidos y el resto de los internos fueron enmanillados y puestos boca abajo en la cancha del penal, lo cual se vio en imágenes que circularon por las redes sociales. Fue entonces que las mujeres y los niños fueron llevados hasta el patio delantero del penal y a las 6:00 fueron sacadas a la calle junto con los niños que había en el reclusorio.



Investigación

El fiscal Lorgio Viveros indicó que acompañó el operativo y ratificó la versión de que los internos abrieron fuego contra los policías y que estos los repelieron de la misma forma. Posteriormente, el fiscal departamental Freddy Larrea señaló que una comisión de fiscales de Sucre con peritos balísticos y forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) llegó para levantar evidencias en el lugar de los hechos.

Datos del operativo

Armas encontradas

85 armas blancas (machetes, cuchillos, estiletes), 8 revólveres (1 calibre 38 y 7 cal. 22), un salón cal. 22 y 4 granadas de guerra.

puntos de venta de droga

Se hallaron 1.240 sobres de cocaína (620 g), 1.390 sobres de marihuana (7.200 g) y 115 plantas de marihuana y se secuestraron Bs 1.625. Había siete equipos de destilación de alcohol.

Dinero y artefactos

Se secuestró a los internos Bs 56.000 y $us 720 en efectivo, además de 764 garrafas y 188 celulares. No se dieron detalles de televisores, equipos de sonido, aires acondicionados, frigobares, antenas parabólicas y otros.

Número de muertos

Hasta el cierre de esta edición, no se había emitido una lista oficial de los muertos. Solo Derechos Humanos dio a conocer dos nombres de posibles fallecidos.

Traslado de internos

A Cantumarca (Potosí)

1. Richard Jiménez Castillo

2. David Daniel Pereira von Borries

3. Luis Alberto Céspedes Rojas

4. Giovanny Ruiz Áñez

A Morros Blancos (Tarija)

5. Bernardo Ramos Pedraza.

6. Charles Andrés Jackson Barrientos

A San Pedro (La Paz)

7. Daniel Faldin Tapia

8. Alex Pérez Carrasco

9. Jorge Cuéllar Almanza

10. José Luis Francisco Yaucuari

11. Gabriel García Flores

12. Melchor Leonardo Gómez Rivera

A Chonchocoro (La Paz)

13. Víctor Hugo Escobar Orellana

14. Gustavo Casanova Jaimes

15. Richard Saavedra Vargas

16. Jorge Chávez Sánchez

17. Luis Fernando Claure Justiniano

18. Orlando Paúl Angulo Salazar

A El Abra (Cochabamba)

19. Víctor Alcoba Ávalos

20. Marco Alejandro Carrillo Gil