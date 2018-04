Todavía hay ambulantes 'empotrados' en las aceras de Los Pozos

A medias. Las acciones para el traslado de comerciantes informales del mercado Los Pozos no tuvo un efecto en su totalidad. El primero en dar la voz de alerta fue el dirigente de la Federación de Gremiales Independientes, Rodolfo Ochoa, y después los vecinos de la zona. Hoy los comerciantes de la Cooperativa 4 de Agosto también lo confirmaron y pusieron los argumentos sobre la mesa.

El presidente de la cooperativa, Jorge Lima, señaló que hay casetas metálicas que siguen en las mismas y que los dueños de estas hicieron caso omiso al traslado que inició el 25 de marzo. "Así no se puede proceder con la recuperación de espacios públicos", lamentó.

Según el representante legal de los 448 cooperativistas, Jorge Rivero, la Alcaldía se ha hecho la de la vista gorda con los cerca de 150 comerciantes que todavía ocupan las aceras de Los Pozos, a pesar de haber enviado 18 cartas a distintas autoridades del municipio indicando la situación.

"A estos comerciantes se les dio un plazo y si no retiran sus casetas vamos a iniciar un proceso por incumplimiento de deberes a los funcionarios de de la Dirección Espacios Públicos de la Alcaldía", manifestó Rivero.

El abogado también denunció que en su momento, los 150 comerciantes asentados ilegalmente sobre las aceras decían ser asociados de la cooperativa para no ser reubicados y remarcó que los terrenos en los que están los cooperativistas son propios y no municipales, están registrados en Derechos Reales y cumple la función de mercado.

"La cooperativa está controlada por la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (ASFI) y no podemos asumir más carga societaria, no es cierto que estos comerciantes sean nuestros asociados. La Alcaldía no nos escuchó cuando pedimos que sean censados para el traslado", aseveró.

Lima indicó que además de los comercios ambulantes, solo basta con darse una vuelta por Los Pozos para dar cuenta que comerciantes ambulantes continúan asentados en las calles Quijarro, 6 de Agosto, Campero y Suárez Arana. "De no ser atendidos también iniciaremos marchas para que la Alcaldía se reúna con nosotros", subrayó.

Este medio intentó contactar al secretario municipal de Abastecimiento y Servicios, Fernando Antelo, y a la secretaria de Planificación, Sandra Velarde, además de otras autoridades; sin embargo no hubo respuesta y tampoco estos han emitido ningún comunicado.

Otros temas que preocupan

Entre otros temas observados también están los grupos de personas que compran y venden productos de dudosa procedencia sobre la calle Campero, en la zona denominada de 'Los cachivachis', quienes causan temor entre los transeúntes. "Aquí hace falta presencia policial", aseguró un vecino.

Otro tema es el del nombre del nuevo mercado minorista, homónimo al mercado Los Pozos de la zona céntrica de la ciudad. "En los planos de ubicación de Santa Cruz solo hay un mercado Los Pozos, no es posible que haya dos mercados con el mismo nombre eso es un problema", afirmó Rivero. A esto voz también se suman vecinos y usuarios en redes sociales.

Asimismo, Rivero reprochó la propaganda municipal que se refería al traslado de los comerciantes del mercado Los Pozos. El abogado dijo que solo los ambulantes y quienes estaban asentados ilegalmente fueron trasladados y no así los comerciantes que corresponden al mercado. "Hay gente que piensa que el mercado iba a cerrarse", concluyó.

A continuación algunas de las cartas que se hicieron llegar hasta autoridades del Gobierno Municipal de Santa Cruz que no fueron respondidas. Algunas tienen el sello de 'Recibido'.

Además, EL DEBER evidenció que otras zonas comerciales también presentan problemas. Por un lado, la rotonda del Plan Tres Mil donde siguen apareciendo vendedores ambulantes y, por otra parte, el mercado Abasto que sufre por el tráfico y los baches.

Los ambulantes siguen asentándose alrededor de la rotonda del Plan Tres Mil. Video: Juan Marcelo Castro