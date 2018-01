La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ya tiene detalles de las características físicas del sujeto que asesinó al abogado Julio César Herrera Bassta, gracias a la elaboración de un retrato hablado, además de todo el circuito delictivo, es decir, todos los pasos que dio para cometer el crimen y luego deshacerse de las evidencias. De esta manera, se espera que estas pericias coadyuven a capturar al sujeto.



El director de la Felcc, Gonzalo Medina, señaló que los trabajos de identificación plena fueron realizados por peritos del Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial (Iitcup) que dirige Cristián Sánchez. “Tenemos y conocemos el circuito delictivo del asesinato, desde que llama al abogado, cuando se cambia la polera, se deshace de la mochila y todo el recorrido que se captó de forma sistemática” dijo, puntualizando que mucha gente colaboró al proporcionar imágenes del autor.

Retrato hablado

El sicario es de tez blanca, pelo ondulado, ojos grandes y redondos, nariz “griega” (aguileña), aproximadamente 1,65 m de estatura y contextura robusta, según el retrato hablado elaborado en base a testimonios e imágenes de las cámaras de seguridad del edificio Libertad, donde ocurrió el crimen.



También se aprovecharon otras imágenes de cámaras de domicilios particulares y otras de cámaras públicas de la zona de la avenida Mutualista, por donde botó la ropa y otros instrumentos que utilizó para cometer el crimen. Medina manifestó que las investigaciones en torno al suceso están avanzadas y que agentes del Departamento de Análisis Científico de Investigaciones (DACI) a la cabeza de Jorge Silva, trabajan en procura de su esclarecimiento total.



La Policía al mismo tiempo ya envió a todos los puestos fronterizos informes y otros del sicario para evitar que salga del país.

La familia espera resultados

Franz Herrera, hermano del abogado victimado el 24 de enero, ayer acudió a la Felcc y manifestó que la familia está consternada y aún no asimila lo que pasó, sobre todo él, quien fue el último que vio a su hermano con vida, horas antes del crimen. “Recuerdo que cuando me despidió me miró fijamente hasta que yo me alejé”, dijo Franz, quien aseguró que la familia tiene fe en la resolución del caso.

Sobre la declaración de reserva del caso, indicó que la familia no lo solicitó pero que respetan la decisión.