En mayo de 2016 el sobrino de Roberto Suárez Gómez, el ex ‘rey de la cocaína’, cumplía una condena de 35 años en una cárcel de California, Estados Unidos, y por primera vez concedió una entrevista a EL DEBER

Jorge Roca Suárez, más conocido como Techo ‘e Paja, estaba preso en una cárcel de California en Estados Unidos desde el 13 de diciembre de 1990. Allí cumple una condena de 35 años de prisión por delito de manufactura de cocaína y evasión de impuestos, pero desde hace casi 27 años que jamás habla con ningún periodista boliviano ni extranjero sobre su vida. El viernes decidió romper el silencio y desde el penal concedió una entrevista a EL DEBER luego de pedir permiso a las autoridades penitenciarias de ese país.



Cuando fue detenido en Los Ángeles, las autoridades revelaron que se le incautó millonarios bienes, pero de forma simultánea en Bolivia las fuerzas antinarcóticos también realizaron una serie de operativos para secuestrar gran cantidad de costosos bienes que hasta hoy le atribuyen de su propiedad. Los organismos antinarcóticos de Bolivia lo consideran un “pez gordo” del narcotráfico, responsable de montar redes en nuestro país, Colombia, México y Estados Unidos. Muchos lo comparan con Pablo Escobar, Amado Carrillo ‘El Señor de los Cielos’ o el ‘Chapo’ Guzmán. Techo ‘e Paja es el cuarto de seis hermanos y el único varón vivo, porque el otro falleció muy joven. Tiene cuatro hijos y siete nietos.

En la conversación telefónica con este medio fue mesurado y aseguró que ama a su familia y a Bolivia, por lo que está muy molesto y apenado por el trato que se le está dando a su hermana Beatriz Asunta ‘Chunty’ Roca Suárez, pues considera que se está cometiendo un abuso al detenerla y juzgarla dos veces por el mismo delito.

Hace dos años le tocó vivir el momento más duro de su vida, en EEUU. Murió su madre, Blanca Suárez Gómez, y en Estados Unidos, su esposa. Reveló que logró sacar dos profesiones: Ciencias Políticas Internacionales y Derecho Penal Internacional. “Hicieron un mito, una creación de fantasía con mi nombre, no soy Pablo Escobar, ni lo conozco, tampoco sé nada del Señor de los Cielos, ni de la vida del ‘Chapo’ Guzmán. Como en series y películas, los niños, jóvenes y toda la gente se hace fantasías de algunos que los creen superhombres, pero yo solo soy Jorge Roca Suárez.

No quiero mirar para atrás, quiero ir hacia adelante y vivir en paz el tiempo que me queda”, dijo. Auguró mejores días para Bolivia y hasta se animó a escribir y enviar una carta al presidente Evo Morales desde el penal de EEUU.

_¿Cómo está ahora y qué le dice a Bolivia y a su familia?

Gracias a usted por acordarse de mí. Yo acá, gracias a Dios, bien, extrañando mucho a mis hermanas, a toda mi familia y a mis amistades. Lo que más siento es que están abusando mucho de mi familia, estoy muy preocupado. Yo tengo 26 años en prisión y estoy tratando de mantenerme sereno para poder salir pronto, porque aquí le toman muy en cuenta el comportamiento y la disciplina. Por eso estoy tratando de salir antes, es posible que salga libre en julio del año que viene. Quiero volver a mi país, es mi sueño como cualquiera.

_¿Cómo transcurre su vida en la cárcel?

Yo estudio por correspondencia desde un centro educativo, me mandan los exámenes y respondo. Ya me diplomé en Ciencias Políticas Internacionales y en Derecho Penal Internacional.

No sé por qué tienen a mi hermana ‘Chunty’ presa. No entiendo el abuso, creo que es por el solo hecho de vivir en la casa de mi madre. Yo nada tengo que ver. Mi hermana ‘Chunty’ está grave de salud y hay que tener por lo menos consideración por su edad, pero lo cierto es que están abusando de ella.

_Las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico siguen sosteniendo que usted es el verdadero dueño de los millonarios bienes que incautaron en operaciones en Santa Cruz y que hoy son motivo de duras disputas. ¿Usted tiene bienes en Bolivia? ¿Qué opina de las incautaciones?

Yo no tengo nada en Bolivia, nada me pertenecía, eran de mis padres. Yo tengo bienes en Estados Unidos, creo que hay un poco de mala fe en los jueces, fiscales y en el Gobierno u otras personas. No sé qué pasará, no sé por qué tantos años siguen peleando los bienes que pertenecen a mi madre y a mi padre.

Yo extraño mucho Bolivia. Parece que las cosas están mejorando, eso es lo que uno ve desde aquí, pero allá quizás la cosa debe ser otra. Ojalá mejoren los tiempos, le pido al presidente Evo Morales que luche contra la corrupción para que no vaya a pasar lo que está pasando en otros países que están arruinando todo. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, que no nos pase a nosotros lo mismo. Yo estoy en esta cárcel de California donde la alimentación es mejor que la que se sirven familias pobres, en otros lados o en las calles.

Aquí no nos morimos de hambre, si uno se porta bien va todo bien; si te portas mal, es difícil. Estoy alejado de mi familia y, por suerte, este martirio que sufro junto a mi familia ya está acabando. Aquí en esta cárcel esperamos una ley nueva y, si eso se da, es posible que mi salida se adelante un poco más y consiga mi sueño de volver a Bolivia.

_¿Es cierto que en Santa Cruz hay gente que utiliza su nombre y se hace pasar por usted para vender tierras y hacer negocios?

Eso he escuchado, pero deben saber que estoy preso en Estados Unidos. El Gobierno debe actuar y tener cuidado porque dicen que la gente usa mi nombre para cometer hechos que están muy mal. No es posible que usen el nombre de una persona porque eso no solo me perjudica, sino que se engaña a mi familia y a mucha gente.

_¿Porqué a usted lo comparan con Pablo Escóbar, Amado Carrillo el ‘Señor de los Cielos’ o el ‘Chapo’ Guzmán?. O es solo por el hecho de ser el sobrino de Roberto Suárez Gómez, al que llamaban el ‘rey de la cocaína’?

Yo no sé por qué esos mitos. La gente está acostumbrada a crear superhombres. Son versiones modernas de niños, jóvenes y gente mayor que como en las series y las películas, crean superhombres, mitos y fantasías. En verdad hicieron un mito, una fantasía con mi nombre. Sin embargo, yo respeto que cada quien haga y crea lo que quiere. No soy Pablo Escobar, ni lo conozco, tampoco sé nada del ‘Señor de los Cielos’, ni de la vida del ‘Chapo’ Guzmán. Yo solo soy Jorge Roca y Bolivia es mi país. No me interesa hablar de esas personas o de esos personajes de los que tanto habla la gente.

_Desde la cárcel de California usted le escribió una carta al presidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Qué puede decir al respecto?

Sí, le escribí una carta al presidente Evo Morales, que parece que no pudieron hacerle llegar. Le pedí que haga los esfuerzos de llevarnos a los bolivianos que tenemos condena en Estados Unidos para que cumplamos la sentencia en nuestro país.

Le pedí eso porque los estadounidenses que están presos en Bolivia velan por sus connacionales y los hacen repatriar para que cumplan sus condenas acá en Estados Unidos. Hay muchos bolivianos que están presos en este país. En esta cárcel de California el año pasado había otro boliviano, pero lo llevaron a otro estado y solo me quedé yo.

_Su hermana ‘Chunty’ Roca también estuvo detenida y purgó una condena de cinco años en Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de este hecho?

Fue un momento muy duro. Yo recuerdo la extradición de mi hermana Beatriz Asunta Roca. No puedo ocultar que estuve muy triste desde aquí en la cárcel al ver las imágenes y las informaciones de los periodistas. Es cierto, eso es triste pero ya es parte del pasado y no vale la pena recordarlo.

También fue muy triste la muerte de mi madre, Blanca Suárez, con la que siempre, casi a diario, me comunicaba. Pero yo soy partidario de mirar hacia adelante y pienso que tenemos que vivir mirando el futuro y pienso seguir siempre de frente el tiempo que nos queda. Vivamos del futuro, no hay más que hacer porque el pasado ya quedó atrás, aunque sea triste. Si vivimos mirando siempre atrás entonces no tendremos futuro.

_¿La justicia de Estados Unidos le confiscó todos sus bienes como dijeron después de su detención o es que le tuvo consideración y le dejó bienes inmuebles para poder vivir con su familia?

Aquí tengo bienes. La justicia es justicia, no puedo decir si lo que hicieron conmigo está bien o está mal. Tengo que aceptar porque al fin es la justicia.

Lo que sí es cierto es que ya se acerca el tiempo de mi libertad para volver a mi país y juntarme con toda mi familia. Aquí no solo estudio, sino que estoy leyendo bastante. Muchos libros he leído, hago ejercicios de manera permanente y mi familia viene a visitarme, gracias a Dios, porque mis hijos están unidos.

_¿En todos estos años tuvo contacto con algún medio de comunicación para decir su verdad en torno a su vida?

No informé nada a nadie, es la primera vez que tomo contacto y eso lo sabe muy bien mi familia que está en Bolivia, donde yo tenía y tengo muchos amigos. En mi país yo ayudé a mucha gente y estoy seguro de que se acuerdan de mí porque no hice daño a nadie.

Aprovecho esta oportunidad para saludar a todos y sin rencor de nada porque hay que mirar adelante para tener paz, porque ya no vale la pena vivir recordando el pasado.

Esta entrevista fue originalmente publicada el 21 de mayo de 2016. Ha sido actualizada tras la llegada de Jorge Roca Suárez a Bolivia procedente de EEUU, donde estuvo preso 27 años