Supuesta víctima de bullying presenta infección generalizada

Un niño de 10 años se encuentra internado en el hospital Japonés, según su madre, a raíz de lesiones que supuestamente sufrió de uno de sus compañeros en el colegio, en Cotoca, donde vive la familia.

María Magdalena explicó que su hijo se sentía mal desde hace tiempo y que el 4 de abril tuvo que internarlo en el hospital de Cotoca por los dolores intensos en la pierna izquierda y en el pecho.

“Según me dijo que sus compañeros siempre le andaban pegando y yo no entiendo por qué le El me decía, ‘ya no aguanto, me duele mi pierna’ yo no entiendo por qué le pegarían. Incluso le dolía su pecho y ya no quería ni comer, por eso lo llevamos al hospital de Cotoca. Acá en el Japonés no me han dado explicación, solo que (su internación) es por largo tiempo. No sé si serán semanas o meses, no explican. Ahora quise ir a querer preguntar y me sacaron”, manifestó la progenitora del pequeño que se encuentra en el área de reanimación por falta de espacio.

El médico José Carlos Camacho, jefe de emergencias del centro hospitalario, tiene otra versión del caso. “El paciente llegó con un antecedentes de que se golpeó jugando fútbol, que tuvo una caída y un golpe en la rodilla. Tiene una artritis reumatoidea como antecedentes, la cual se fue complicando con una infección generalizada y tuvo un derrame en la parte pericárdica, o sea el corazoncito estaba lleno de líquido, donde tuvo que intervenir el cirujano cardiovascular justamente para drenar ese liquido que estaba en esa zona”, explicó Camacho.

El galeno añadió que la situación del chico es crítica por la enfermedad y por la cirugía a la que fue sometido, pero está bajo supervisión. “La familia habla de agresión. No sabemos porque no hay un examen que muestre hematomas, es un cuadro generalizado a raíz de una artritis en la rodilla izquierda. El origen puede ser debido a muchas cosas, la familia habla de bullying, eso tendría que investigarse más a fondo y no lanzar una cosa que no está comprobada. Es un cuadro reumático, una infección en la rodilla que se ha generalizado provocando derrame por todas las cavidades”, agregó Camacho.

La madre del niño indicó que no ha sentado la denuncia en la Policía, pero cree que su esposo y sus hermanas se encargarán de eso. Mientras tanto, ella apeló a la ciudadanía para pedir ayuda económica, pues la platita que disponía la gastó en algunos medicamentos y le falta para comprar otras recetas. La gente solidaria puede llamar al celular 766-59846.