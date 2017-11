Suman las voces que instan al voto nulo y queda en suspenso la sanción

Hace 5 horas

En momentos en que suman las voces que instan al voto nulo (Carlos Mesa tomó posición respecto a cómo votará para las elecciones del 3 de diciembre y el educador Álvaro Puente estuvo haciendo campaña pintando paredes), aún no está definido si se va a sancionar a quienes hagan este tipo de campaña como lo sugirieron algunos dirigentes del MAS.

La vocal Dunia Sandoval, del Tribunal Supremo Electoral, manifestó que aquello “todavía está en consideración de la sala plena y esta semana (mañana) se tomará una posición al respecto”.

Agregó que cada persona tiene el derecho de decidir por un candidato o dejar su papeleta en blanco o votar nulo, pero que un tema diferente es realizar campaña porque “en este tipo de elección está prohibido, eso es lo que dice la ley y esa es la recomendación. En el caso de que se considere que alguna campaña llama al voto nulo perjudicando a algún candidato se debe analizar y eso es caso por caso”, y subrayó que no se puede generalizar.

Por otro lado, para el presidente del Tribunal Electoral Departamental, Eulogio Núñez, los llamados al voto nulo “son expresiones de la ciudadanía, en el marco de la libertad de expresión, para eso nuestro reglamento no establece sanciones” y complementó: “Estamos en un proceso eleccionario y el voto válido, el voto blanco y el voto nulo siempre han existido en toda elección”.

Rechazan la elección

Colectivos ciudadanos que rechazan las elecciones judiciales expresaron su posición pintando consignas a favor del voto nulo en las paredes de la avenida Trinidad y adelantaron que cientos de ciudadanos pintarán murales en calles, debatirán con la gente en los barrios, participarán de programas de TV y radio, y tendrán presencia en las redes sociales.

El educador Álvaro Puente manifestó a EL DEBER que “no hay que prestarse a la manipulación de nuestro voto con unos candidatos que han sido previamente elegidos por un partido”, y agregó que se busca que la justicia cambie de una vez y que esta elección no es otra cosa que repetir lo que ya fracasó en 2011.

Respecto al pedido de prohibición a hacer campaña por el voto nulo, consideró que eso es prohibir la capacidad de decidir y la libre expresión. Aunque reconoció que igual se va a elegir autoridades para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional. “El Gobierno va a saber que hay un rechazo nacional y eso les puede exigir tomar medidas a futuro”. Y concluyó reflexionando: “Tenemos derecho a pensarlo, a decirlo y a comentarlo entre nosotros. Si no se puede pintar en las paredes haremos canciones, pero algo tenemos que decir a la sociedad”.