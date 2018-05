Suben a 18 los muertos por influenza y el Sedes declarará emergencia

Tras la muerte de otras cuatro personas por influenza, tres adultos con enfermedades de base, como diabetes y lupus, y de un niño por neumonía, aumentaron a 18 los casos fatales de influenza en el departamento de Santa Cruz. Además, las autoridades sanitarias confirmaron que desde enero hasta la fecha se han registrado más de 700 casos de este mal y que existen otros 2.000 sospechosos.

Esta incidencia epidemiológica ha obligado al Servicio Departamental de Salud (Sedes) a tramitar la declaratoria de emergencia departamental para acentuar los controles de los enfermos y la prevención para evitar contagios y óbitos.

Ayer por la mañana la ministra de Salud, Ariana Campero, hizo conocer que los fallecidos en el departamento cruceño eran 17, mientras que los casos confirmados ascendían a 432 en el país, de ellos el 93%, es decir, 402, corresponden a Santa Cruz, por lo que anunció la activación del plan de prevención y de atención. Horas después el Sedes actualizó los datos e informó de 18 óbitos en Santa Cruz.



Cuatro víctimas

El director del Sedes, Joaquín Monasterio, dijo que en los últimos días cuatro personas habían fallecido por influenza, entre ellos un menor de tres años y medio con neumonía, que murió en el hospital de Niños Mario Ortiz Suárez, pues su cuadro de salud se complicó por la gripe.

El segundo hecho ocurrió en el hospital de Montero, donde un hombre de 47 años, procedente de Yapacaní, con diabetes mellitus como enfermedad de base, fue presa de la AH1N1.

La tercera víctima de la enfermedad fue una mujer de 50 años, que también padecía de diabetes y que pereció de un paro cardiaco en Portachuelo.



Por último, la muerte por paro cardiorrespiratorio de una mujer de 41 años, con padecimiento de lupus eritematoso sistémico, en el hospital de la Caja Petrolera de Salud, completa el cuadro de fallecidos.



Monasterio, luego de hablar con los familiares, conoció que ninguna de las cuatro personas había sido vacunada contra la influenza en la campaña de 2017.

“La influenza es una epidemia que sigue aumentando en la región, está un poco desproporcionada por la cantidad de fallecidos, de casos confirmados y de alrededor de 2.000 sospechas que deben ser verificadas por el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), por ello debemos llamar la atención de la población en las tareas de prevención”, dijo el médico.

La autoridad reveló que luego de una evaluación con el gerente de Epidemiología, Roberto Tórrez, el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud (COES) analizó el pedido de declarar emergencia departamental para aplicar el plan de contingencia que permita obtener recursos económicos y recursos humanos en pro de frenar la epidemia que afecta principalmente a las personas con el sistema inmunológico debilitado.

“Hay que trabajar en los colegios, en las oficinas y en los lugares de mucha concentración de personas para cuidar que las que estén resfriadas lleven barbijo y que no estén trabajando, así como el de usar alcohol en gel, además de estornudar en pañuelos desechables o en el ángulo interior del codo, usar permanentemente agua y jabón para el lavado de manos, evitar dar la mano al saludar y, lo más importante, si siente malestar acudir a un centro médico, no automedicarse”, añadió Monasterio.



El director del Sedes aseguró que será garantizada en las redes de salud de la capital y de las provincias la provisión de alcohol en gel, así como del medicamento tamiflu, y se habilitarán camas para pacientes con la enfermedad confirmada o para los que tienen los síntomas.



“Pedimos a la población que si tiene signos de gripe, con fiebre muy elevada, síntomas gastrointestinales o malestar general, deben ir al centro de salud más cercano. También deben tomar sus previsiones los grupos de riesgo”, manifestó la ministra Campero.



En provincias



Al presentarse casos de fallecidos por influenza en las localidades de Comarapa, Pucará, Vallegrande, Ascensión de Guarayos, Roboré, Portachuelo y Yapacaní, otras poblaciones, como Pailón y San Javier, han comenzado a tomar sus previsiones.



En Pailón, el director del centro de salud, Mario Soliz, anotó que hay 39 casos confirmados, por ello se ha activado el plan de alerta naranja de prevención en el municipio, donde los galenos visitarán las escuelas, los barrios y las comunidades para enseñar cómo evitar el mal.



En San Javier han puesto en marcha el plan de prevención ante la menor sospecha de un resfrío, más aún cuando se están desarrollando en esa localidad los juegos plurinacionales de nivel primario.



El director del hospital de San Javier, Manfredo Prado, refirió que cada día atienden muchos casos de resfríos, pero ninguno por influenza. La previsión de salud local consiste en la dotación de medicinas y la atención gratuita de los enfermos.



Síntomas



Las señales de la influenza son fatiga, diarrea y vómitos, tos, dolores corporales, dolor de cabeza, escalofríos y ocasionalmente fiebre; pero para la mayoría de las personas que la pueden padecer será como una enfermedad leve.



La gente que puede correr alto riesgo de presentar complicaciones por la influenza son los niños menores de dos años, los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades de base como diabetes, insuficiencia cardiaca y otras. Si tienen los síntomas se recomienda no salir a la calle ni tomar contacto con otras personas, a excepción para recibir atención médica.



Vacunas



El virus sufre mutación de un año a otro, por eso la vacuna debe variar, a raíz de ello es que se presentan retrasos en la provisión de las dosis, que este año serán 400.000 para Santa Cruz, las cuales estarán disponibles desde la segunda semana de mayo.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS), mediante un comunicado, admitió que para 2018 se hizo un cambio en la composición de la vacuna respecto a las de 2016 y 2017, pero que está haciendo un esfuerzo para entregar las dosis en la primera quincena de mayo.

Para tomar en cuenta

Casos graves

El Sedes está preocupado por la influenza a la que califica de epidemia, similar a la que se presentó en 2011, 20 12 y 2016, pues ya van 18 decesos.



Enfermos

El Ministerio de Salud habla de 432 casos confirmados en el país, la mayoría en Santa Cruz. Para el Sedes son más de 700, mientras que los sospechosos pueden ser 2.000.



Vacuna

La OPS se ha comprometido entregar 400.000 dosis para Santa Cruz a partir de este mes.

Prevención

Se recomienda usar alcohol en gel, lavarse las manos con agua y jabón, usar barbijo si está con gripe, estornudar en el interior del codo o en un pañuelo desechable.



Medicina

Si tiene los síntomas de la influenza no debe automedicarse, es mejor acudir a un centro médico; el único medicamento que puede ingerirse es el Tamiflú.



Grupos de riesgo

Son los niños menores de 2 años, las personas mayores de 65 años y las que tienen enfermedades de base, como diabetes.