Sub alcaldía de Yacuses está cerrada hace 10 días

La comunidad Yacuses, distante a 50 km de Puerto Suárez, está en emergencia y con la Sub Alcaldía cerrada, en razón a que no aceptaron la designación de Ricardo Durán por el alcalde de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado, quien envió a sus operadores y no asistió debido a su situación de detención domiciliaria. La situación es aún más crítica por las obras paralizadas, como calles que debían ser pavimentadas, posta sanitaria sin médicos, unidades educativas con problemas de servicios básicos, luz pública que no funciona y control de la explotación de áridos, entre otros problemas.

Ricardo Durán Dorado designado por el alcalde porteño, no aceptó el cargo y se fue a su casa, en tanto la comunidad a través de Beatríz Prieto, presidente del Comité de Desarrollo, mantiene y piden al alcalde Hurtado que sea posesionado su elegido Ezequiel López.

En Puerto Suárez, el alcalde salió por medios locales declarando el caso Yacuses estaba solucionado y esa declaración se contradice debido a la emergencia y la Sub Alcaldía que permanecen cerrada.

La coordinadora del Defensor del Pueblo, Irma Durán Salvatierram y el Comandante de Frontera Policial, Donato Herrera, fueron mediadores y evitaron enfrentamientos. La situación de Yacuses, todavía no está solucionada.