Sosa pide a los comerciantes desocupar las calles del Plan

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, pidió ayer a los comerciantes que se han asentado en los espacios públicos próximos al obelisco del Plan Tres Mil, retirarse del lugar, porque maquinaria de la comuna cruceña ingresará al lugar para recuperar dichos espacios y ejecutar el proyecto del bulevar en esta ciudad satélite, que tiene 350.000 habitantes.

Ayer la comisión mixta de la comuna se reunió precisamente para hablar sobre el tema de la ocupación de las calles, aceras y camellones del Plan Tres Mil por parte de cientos de vendedores informales. Los gremiales incluso ocuparon la vía recién pavimentada para instalar sus toldos y vender mercadería navideña. Las líneas de micros, cuyas rutas fueron cambiadas por la Secretaría de Movilidad Urbana, también retomaron sus anteriores recorridos, convirtiendo en caos la zona.

Sosa informó de que el megaoperativo se realizará con el apoyo de la Policía departamental, pero no especificó la fecha. “Nos pidieron hasta Navidad y hemos sido condescendientes. Pasó la Navidad y ahora seguro pedirán quedarse hasta Año Nuevo o Día de Reyes o Carnaval, pero eso no es correcto. Por favor, pedimos que se retiren y se replieguen a sus mercados, exhortó.

“No queremos dañar a nadie ni quitarle sus productos. Sabemos lo que cuesta, pero nuestro fin es mayor, nuestro fin es ordenar la ciudad, ordenar los mercados, mantener una ciudad limpia, con espacios verdes para el disfrute”, añadió la autoridad municipal. “Vamos a actuar porque la tolerancia pasó. La Navidad pasó, ahora vamos a recuperar los espacios públicos”, dijo Sosa.

Mercados distritales



Haciendo uso de una pizarra, la presidenta del Concejo explicó que el gobierno municipal está destinando Bs 12 millones para mejorar seis mercados distritales ubicados en el Plan Tres Mil, como el Progreso, Turere, Copacabana, Urkupiña, Noel Kempff y las Orquídeas (feria estacionaria).



Según Sosa, 6.500 comerciantes informales fueron ubicados en estos seis mercados distritales y en el mercado Modelo Plan Tres Mil. “Las obras (de mejoramiento de los mercados distritales) ya fueron adjudicadas, también están adjudicados los servicios básicos y sanitarios, y están distribuidas las líneas del transporte masivo, entonces no es correcto que vuelvan a las calles”, manifestó.



No obstante, vecinos y dueños de negocios ubicados cerca de la rotonda y del obelisco indicaron que no permitirán que se restrinja el número de líneas del transporte público.



El bulevar



Con respecto al bulevar que se construirá en dicha ciudadela, la arquitecta Sosa no entró en detalles, pero indicó que la idea es que la nueva obra esté lista a fines de enero. El proyecto incluye una alameda con bastantes árboles y sombra para el disfrute de los vecinos de esta zona.



La presidenta del Concejo se ofreció a explicar a los gremiales y vecinos de la ciudad satélite el plan municipal de mejoramiento de los mercados y de recuperación de los espacios públicos. “Vamos a convertir el acceso a la ciudadela en una zona hermosa, vamos a restablecer el orden y tener mercados limpios y seguros. Para ello pedimos el apoyo de los comerciantes y de los vecinos.