Disgustada, pero a la vez fortalecida, así dijo sentirse la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, un día después de la bochornosa sesión que se llevó a cabo en las nuevas instalaciones del Mercado Minorista La Ramada, en la avenida Moscú, y que acabó en griteríos y agresiones verbales, tanto del alcalde Percy Fernández como de los gremiales que rechazan el plan municipal de ordenamiento de los mercados.

"Voy a resumir en dos palabras la sesión de ayer. Irreprochable e irreproducible", expresó hoy la titular del legislativo y señaló que si el alcalde decide que la nueva infraestructura sea destinada ya no a un mercado sino a módulos educativos, lo apoyará.

No obstante aseguró que en marzo sí o sí los comerciantes informales serán retirados de los espacios públicos porque "Santa Cruz merece tener mercados dignos" y calles y aceras despejadas.

"A fines de febrero y principio de marzo los comerciantes se trasladan, se trasladan al nuevo mercado si quieren, y si no quieren, (se irán) a sus puestos privados, pues son dueños de puestos privados. Pero las calles quedarán despejadas. Y no estoy amenazando, es más, (a los gremiales) los vuelvo a convocar al diálogo y a la pacificación. Algo que me sobra es paciencia", expresó la arquitecta Sosa hoy por la mañana.

La sesión del Concejo Municipal realizada en el nuevo Mercado Minorista La Ramada estuvo repleta de gremiales/Foto: Concejo Municipal

Insultos

Mientras tanto, fuera del edificio de legislativo cientos de gremiales, que llegaron en marcha desde la exterminal de buses, pedían que el alcalde cruceño presente las disculpas públicas por haber "ofendido a las mujeres gremialistas".

Con respecto a los insultos vertidos por el alcalde cruceño contra los comerciantes y algunas mujeres gremiales presentes en la sesión de ayer, Sosa respondió: "Él tiene sus años, tiene su forma de ser, es un cruceño de antes y en ningún momento voy a criticarlo. Él reaccionó así después de cuatro horas de agresión, reaccionó de adentro, porque lo que gritaban las gremiales es irreproducible".

Según Sosa, las autoridades municipales también fueron agredidas por los gremiales, pues no solo le mostraron cuchillos, sino que les arrojaron huevos, tomate, botellas y bolas de mocochinchi con honda. "Eso puede dañar el ojo a cualquiera. Yo tengo un tremendo chichón. Eso no está bien, yo los llamo a la reflexión. Quiero decirles que estoy abierta al diálogo, pero que Santa Cruz se ordena, se ordena; que los mercados se traslada, se trasladan".

MAS

Más adelante, reiteró que detrás del incidente ocurrido ayer está el concejal suplente por el MAS Johnny Zeballos, pues -según Sosa- desde las 5:00 metió a su gente "preparada con huevos y botellas- hasta el lugar donde iba a sesionar el Concejo, desde las 10:30. Incluso dijo que estas personas amenazaron al portero.

Recordó que los 11 concejales, incluyendo los de UCS y los del MAS, votaron a favor del plan de ordenamiento de mercados, por lo que no se explica por qué Zeballos moviliza a los gremiales contra el traslado. "Las fotos donde él (Zeballos) aparece junto con (el dirigente gremial) Jaime Flores son claras, nos la proporcionó el concejal (Jesús) Cahuana y entre gremiales se conocen", agregó.

El concejal Zeballos junto al dirigente gremial Jaime Flores y comerciantes/Foto: Concejo Municipal

¿Qué dice Zeballos?

Sobre esta fotografía, el concejal Zeballos aclaró hoy que las fotos divulgadas, donde se lo ve con los gremiales, fueron tomada meses atrás en actos de apoyo a la gestión del presidente Evo Morales. El edil masista indicó que está de acuerdo con el ordenamiento de los mercados; sin embargo, considera que el censo gremial está "mal hecho".